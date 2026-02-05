Małgorzata Potocka będzie jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Nie mogło więc jej zabraknąć podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, która odbyła się w czwartek 5 lutego. Aktorka postawiła na monochromatyczną żółtą stylizację. Wzrok przyciągały jednak stopy gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula Karpowicz w "Tan?cu z gwiazdami"? Mo?wi o problemach zdrowotnych

Małgorzata Potocka na ramówce Polsatu. Gwiazda przybyła na miejsce w samych skarpetkach

Małgorzata Potocka już niebawem spróbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Media spekulują, że jej programowym partnerem ma być Mieszko Masłowski, z czego aktorka rzekomo nie jest zadowolona. Na prezentację ramówki Polsatu przybyła jednak z uśmiechem na twarzy. Potocka zdecydowała się na wybitnie wiosenną stylizację - do żółtej marynarki dobrała bowiem spódnicę w tym samym kolorze, lecz nieco innym odcieniu. Na głowę włożyła zaś brązowy kapelusz.

Aktorka miała na sobie także swoje charakterystyczne czerwone okulary. Największą uwagę zwracały jednak odziane w białe skarpetki stopy artystki. Gwiazda postawiła bowiem na wygodę i cieliste szpilki założyła tylko na chwilę. W oczy rzucają się także poranione przez taneczne treningi nogi. Widać, że aktorka wkłada wiele wysiłku, aby dobrze wypaść na parkiecie.

Małgorzata Potocka na ramówce PolsatuOtwórz galerię

Małgorzata Potocka rozczarowana wyborem partnera w "Tańcu z gwiazdami"? Mieszko Masłowski zareagował na doniesienia

Jak twierdzi "Super Express", aktorka nie jest zadowolona z doboru partnera, którym ma być Mieszko Masłowski. Potocka miała rzekomo narzekać na "brak chemii". "Uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces" - twierdzi źródło tabloidu. Mieszko Masłowski z dystansem zareagował na medialne rewelacje. "Kiedy media mówią, że nie dogaduje się z partnerką, a jeszcze nie wiem, z kim tańczę" - napisał na InstaStories. Tancerz opublikował też zdjęcie z sali prób, na którym pozuje z Adą Fijał. "Pov: kiedy nie trzeba szukać chemii, bo już tu jest" - podpisał fotografię.