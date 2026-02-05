5 lutego największe gwiazdy Polsatu zgromadziły się na wiosennej ramówce. Widzowie stacji mogą się szykować zarówno na zmiany, ale również powroty ulubionych programów, co zapowiadał w mediach Edward Miszczak. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Antoniego Królikowskiego, który pojawił się na wydarzeniu z ukochaną.
Aktor, który obecnie wciela się w rolę Filipa Ziomeckiego w "Uroczysku", nie opuścił wiosennej ramówki Polsatu. Antoni Królikowski pojawił się na wydarzeniu wraz z ukochaną - Izabelą, z którą w 2024 roku doczekał się córki Jadwigi. Aktor postawił na czarny garnitur, do którego dopasował szarą koszulę. Postanowił elegancję przełamać sportowymi butami. Jego partnerka zdecydowała się na brązowy komplet w paski - marynarkę i krótką spódniczkę. Całość uzupełniła czarnymi kozakami. Co ciekawe, zakochani chętnie pozowali do zdjęć wraz z Jackiem Rozenkiem i jego 20 lat młodszą żoną.
Ramówka przyciągnęła wiele znanych osób związanych ze stacją. Jak zawsze gwiazdy się wystroiły, chętnie pozując fotoreporterom na czerwonym dywanie. Aneta Zając brylowała na ściance w dopasowanej sukience w błękitnym odcieniu, zachwycając sylwetką. Nie sposób było przejść obojętnie obok stylizacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gospodyni "halo tu polsat' pozowała w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Jej mąż zdecydował się na elegancki, granatowy garnitur w białe paski oraz klasyczną, jasną koszulę.
Wydarzenia nie ominęła również Emilia Komarnicka, która będzie jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami". Zobaczyliśmy ją w obcisłej, czerwonej sukience i bordowej bomberce. Natalia Szroeder, która jest jurorką "Must be the Music" także zwracała uwagę stylizacją. Postawiła na krótką, brązową sukienkę bez ramion. Stylizacje z ramówki Polsatu znajdziecie tutaj: Gwiazdy na ramówce Polsatu. Kurzopki w eleganckim wydaniu, a Zając zachwyciła w dopasowanej sukience