5 lutego największe gwiazdy Polsatu zgromadziły się na wiosennej ramówce. Widzowie stacji mogą się szykować zarówno na zmiany, ale również powroty ulubionych programów, co zapowiadał w mediach Edward Miszczak. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Antoniego Królikowskiego, który pojawił się na wydarzeniu z ukochaną.

Antoni Królikowski bryluje na ramówce Polsatu. U jego boku ukochana

Aktor, który obecnie wciela się w rolę Filipa Ziomeckiego w "Uroczysku", nie opuścił wiosennej ramówki Polsatu. Antoni Królikowski pojawił się na wydarzeniu wraz z ukochaną - Izabelą, z którą w 2024 roku doczekał się córki Jadwigi. Aktor postawił na czarny garnitur, do którego dopasował szarą koszulę. Postanowił elegancję przełamać sportowymi butami. Jego partnerka zdecydowała się na brązowy komplet w paski - marynarkę i krótką spódniczkę. Całość uzupełniła czarnymi kozakami. Co ciekawe, zakochani chętnie pozowali do zdjęć wraz z Jackiem Rozenkiem i jego 20 lat młodszą żoną.

Gwiazdy Polsatu brylowały na ramówce. Kto zachwycił stylizacją?

Ramówka przyciągnęła wiele znanych osób związanych ze stacją. Jak zawsze gwiazdy się wystroiły, chętnie pozując fotoreporterom na czerwonym dywanie. Aneta Zając brylowała na ściance w dopasowanej sukience w błękitnym odcieniu, zachwycając sylwetką. Nie sposób było przejść obojętnie obok stylizacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gospodyni "halo tu polsat' pozowała w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Jej mąż zdecydował się na elegancki, granatowy garnitur w białe paski oraz klasyczną, jasną koszulę.

Wydarzenia nie ominęła również Emilia Komarnicka, która będzie jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami". Zobaczyliśmy ją w obcisłej, czerwonej sukience i bordowej bomberce. Natalia Szroeder, która jest jurorką "Must be the Music" także zwracała uwagę stylizacją. Postawiła na krótką, brązową sukienkę bez ramion. Stylizacje z ramówki Polsatu znajdziecie tutaj: Gwiazdy na ramówce Polsatu. Kurzopki w eleganckim wydaniu, a Zając zachwyciła w dopasowanej sukience