Komarnicka zachwyciła na ramówce Polsatu. Sukienka petarda, ale spójrzcie na buty

Na 5 lutego zaplanowano konferencję Polsatu, której celem jest zaprezentowanie wiosennej ramówki stacji. Na wydarzeniu nie zabrakło dyrektora programowego telewizji Polsat Edwarda Miszczaka oraz największych gwiazd stacji. Naszą uwagę zwróciła Emilia Komarnicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Stacja TVN jest lepsza pod rządami Lidii Kazen, niż była pod rządami Miszczaka? Hładki mówi wprost. "Wyniki pokazują..."

Wiosenne ramówka Polsatu

W tym roku wydarzenie emitowano m.in. na youtubowym kanale stacji. Widzowie mogli więc na początku podejrzeć, jak gwiazdy pozują do zdjęć na tle ścianki. Swoimi kreacjami uwagę zwracały z pewnością Aneta Zając, Hanna Żudziewicz czy Adriana Kalska. Nie sposób oderwać także wzroku od Emilii Komarnickiej.

Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w dopasowanej, tiulowej sukience z dekoltem w kształcie serca. Kreacja była w modnym w tym sezonie burgundowym odcieniu i miała wieczorowy charakter. Doskonale uzupełniały ją sandały na szpilce w kontrastującym z całością srebrnym kolorze. By nadać stylizacji nieco luzu, aktorka zrezygnowała z marynarki, zamiast tego zdecydowała się na bordową bomberkę ze skóry lub jej imitacji. Gwiazda postawiła również na delikatny, dopasowany do swojej urody makijaż. Rozpuściła też włosy, które układały się w luźne fale.

Emilia Komarnicka na ramówce Polsatu. ZDJĘCIAOtwórz galerię

Obecność Komarnickiej na evencie nie była przypadkowa. Aktorka wystąpi bowiem w najnowszym sezonie "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że po tym, jak Polsat ogłosił, że gwiazda "Rancza" i "Na dobre i złe" będzie gwiazdą ich tanecznym show, w sieci wybuchła burza. Część internautów uważała, że doświadczenie taneczne da aktorce przewagę w programie. "Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne", "Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość?". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Polsat z nową edycją "Tańca z gwiazdami"

Polsat nadal inwestuje w swoje stare formaty. Największym hitem wiosennej ramówki stacji ma być 31. edycja "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, że w tej odsłonie tanecznego show wystąpią: Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Gamou Fall, Paulina Gałązka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Piotr Kędzierski, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Kamil Nożyński, Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski oraz Małgorzata Potocka. Będziecie oglądać?