Gwiazdy na ramówce Polsatu. Kurzopki w eleganckim wydaniu, a Zając zachwyciła w dopasowanej sukience
5 lutego odbyła się wiosenna ramówka stacji Polsat. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd stacji, w tym m.in. Aneta Zając, Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek.
Cichopek, Kurzajewski, Zając, Sykut-Jeżyna
Gwiazdy na ramówce Polsatu / Fot. KAPIF

Stacja Polsat szykuje sympatyków na zmiany oraz powroty ulubionych programów. "Chcemy przyzwyczaić naszych widzów do tego, że codziennie wieczorem w Polsacie dostają najlepszy miks programów: takich, które pozwalają odpocząć i zrelaksować się po całym dniu, a jednocześnie dostarczają emocji, wiedzy i rozrywki. (...) Od marca po 'Farmie' będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok" - tłumaczył Edward Miszczak dla Wirtualnych Mediów. 5 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?

Gwiazdy na ramówce Polsatu. Aneta Zając postawiła na błękit

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd stacji. Najwięcej uwagi przykuwają uczestnicy programu "Taniec z gwiazdami", o którym jest obecnie bardzo głośno. Wiemy, że na parkiecie pojawią się Małgorzata Potocka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Sebastian Fabijański, Mateusz Pawłowski, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Iza Miko, Kacper "Jasper" Porębski i Kamil Nożyński. W formacie będą towarzyszyć im doświadczeni tancerze, w tym m.in. Magdalena Tarnowska, zwyciężczyni jubileuszowej edycji formatu.

Gwiazdy postawiły na eleganckie kreacje na czerwony dywan. Aneta Zając brylowała w dopasowanej sukience w błękitnym odcieniu. Magdalena Narożna postawiła na błysk i krótką kreację. Nie sposób przejść także obojętnie obok stylizacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prowadząca "halo tu polsat' pozowała w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Prezenter również postawił na klasykę. Po więcej zdjęć stylizacji gwiazd zapraszamy do naszej galerii. 

Galeria ramówka PolsatuOtwórz galerię

Narożna, Fabijański
Narożna, FabijańskiFot. KAPIF
Zawadzka, Żudziewicz
Zawadzka, ŻudziewiczFot. KAPIF
Cichopek, Kurzajewski, Szroeder, Karpiel-Bułecka
Cichopek, Kurzajewski, Szroeder, Karpiel-BułeckaFot. KAPIF

Emilia Komarnicka zna się na trendach. Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na róż

Emilia Komarnicka poszła w ślady Katarzyny Cichopek i również wybrała stylizację w borodowym kolorze. Aktorka, która już wkrótce wystąpi w "Tańcu z gwiazdami", zaprezentowała się w dopasowanej sukience midi i kurtce skórzanej. Sporą uwagę przykuła także różowa kreacja Pauliny Sykut-Jeżyny. Prezenterka dobrała do niej niewielką torebkę w jasnym odcieniu. Na ramówce towarzyszył jej Krzysztof Ibisz, który postawił na szykowny garnitur.

Komarnicka, Zdrójkowski
Komarnicka, ZdrójkowskiFot. KAPIF
Królikowski z Izabelą, Ibisz, Sykut-Jeżyna
Królikowski z Izabelą, Ibisz, Sykut-JeżynaFot. KAPIF

