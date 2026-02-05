Stacja Polsat szykuje sympatyków na zmiany oraz powroty ulubionych programów. "Chcemy przyzwyczaić naszych widzów do tego, że codziennie wieczorem w Polsacie dostają najlepszy miks programów: takich, które pozwalają odpocząć i zrelaksować się po całym dniu, a jednocześnie dostarczają emocji, wiedzy i rozrywki. (...) Od marca po 'Farmie' będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok" - tłumaczył Edward Miszczak dla Wirtualnych Mediów. 5 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?

Gwiazdy na ramówce Polsatu. Aneta Zając postawiła na błękit

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd stacji. Najwięcej uwagi przykuwają uczestnicy programu "Taniec z gwiazdami", o którym jest obecnie bardzo głośno. Wiemy, że na parkiecie pojawią się Małgorzata Potocka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Sebastian Fabijański, Mateusz Pawłowski, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Iza Miko, Kacper "Jasper" Porębski i Kamil Nożyński. W formacie będą towarzyszyć im doświadczeni tancerze, w tym m.in. Magdalena Tarnowska, zwyciężczyni jubileuszowej edycji formatu.

Gwiazdy postawiły na eleganckie kreacje na czerwony dywan. Aneta Zając brylowała w dopasowanej sukience w błękitnym odcieniu. Magdalena Narożna postawiła na błysk i krótką kreację. Nie sposób przejść także obojętnie obok stylizacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prowadząca "halo tu polsat' pozowała w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Prezenter również postawił na klasykę. Po więcej zdjęć stylizacji gwiazd zapraszamy do naszej galerii.

Emilia Komarnicka zna się na trendach. Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na róż

Emilia Komarnicka poszła w ślady Katarzyny Cichopek i również wybrała stylizację w borodowym kolorze. Aktorka, która już wkrótce wystąpi w "Tańcu z gwiazdami", zaprezentowała się w dopasowanej sukience midi i kurtce skórzanej. Sporą uwagę przykuła także różowa kreacja Pauliny Sykut-Jeżyny. Prezenterka dobrała do niej niewielką torebkę w jasnym odcieniu. Na ramówce towarzyszył jej Krzysztof Ibisz, który postawił na szykowny garnitur.

