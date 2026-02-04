4 lutego odbyło się spotkanie prasowe nowego serialu TVP "Wojna zastępcza", który przenosi widzów do początku lat 90., w sam środek politycznego i społecznego przełomu w Polsce. Produkcja opowiada historię grupy młodych agentów szkolonych w Kiejkutach, którzy zostają wciągnięci w niebezpieczną wywiadowczą grę. Jak zaprezentowały się gwiazdy?

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

Cezary Żak, Piotr Witkowski i Anna Mrozowska zachwycili na czerwonym dywanie. Postawili na eleganckie i modne stylizacje

Podczas spotkania prasowego, na czerwonym dywanie pojawiło się wielu aktorów znanych z serialu. Cezary Żak, wcielający się w prosukcji w postać generała Dubynina, postawił na swobodną, ale dopracowaną elegancję. Aktor wybrał granatową kurtkę, klasyczne, materiałowe spodnie oraz skórzane buty, a całość uzupełnił czarnym golfem widocznym spod okrycia wierzchniego. Stylizacja była stonowana, nowoczesna i idealnie wpisywała się w charakter wydarzenia.

Bardziej wyrazisty zestaw zaprezentował Piotr Witkowski, który pojawił się w bordowej kurtce zestawionej z koszulą w kratę. Do tego dobrał materiałowe spodnie oraz skórzane buty, tworząc stylizację w stylu miejskiej elegancji. Wyróżniała się również Anna Mrozowska, która postawiła na elegancką stylizację w pionowe pasy, nadające całości klasycznego charakteru.



Tak zaprezentowały się gwiazdy na ściance Otwórz galerię

Mirosław Haniszewski, Paulina Gałązka w ganiturach. Karol Bernacki połączył klasykę ze sportowym elementem

Duże zainteresowanie na ściance wzbudził także Mirosław Haniszewski, który zaprezentował się w perfekcyjnie skrojonym granatowym garniturze. Aktor zrezygnował z koszuli, wybierając czarny golf, co nadało stylizacji nowoczesnego, minimalistycznego wyrazu. Gwiazdor na wydarzeniu pojawił się w towarzystwie ukochanej - reżyserki, Agnieszki Olsten. Więcej o związku aktora przeczytacie TUTAJ.

Motyw pionowych pasów wybrała także Paulina Gałązka - pojawiła się w garniturze w ten wzór, stawiając na naturalny makijaż oraz minimalistyczną srebrną biżuterię, która świetnie uzupełniała całość looku. Na czerwonym dywanie nie zabrakło także Karola Bernackiego, który zdecydował się na granatowy garnitur, przełamany białym T-shirtem i sportowymi butami, nadając stylizacji luźniejszy charakter. Dawid Dziarkowski z kolei postawił na klasykę - wybrał czarny sweter i materiałowe spodnie, tworząc spójny i elegancki zestaw.