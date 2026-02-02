2 lutego odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Królowe życia", która zgromadziła w teatrze liczne gwiazdy świata filmu i teatru. Komediowa opowieść o relacjach, pieniądzach i przewrotnych zamianach ról stała się nie tylko okazją do śmiechu, ale także do zaprezentowania efektownych stylizacji na ściance. Zobaczcie, jak wyglądały gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański: Jak nie dostajesz tego od ludzi, tam to znajdujesz

Sebastian Fabijański i Aleksandra Hamkało na czerwonym dywanie. Kaja Paschalska zaskoczyła wszystkich stylizacją

Tego wieczoru wielu gości postawiło na elegancję w różnych odsłonach. Sebastian Fabiański, który występuje w spektaklu, wybrał klasyczne, a jednocześnie swobodne połączenie - biały T-shirt zestawił z czarną kurtką, tworząc minimalistyczny, męski look z nutą nonszalancji.

Jedną z najbardziej wyrazistych stylizacji zaprezentowała Kaja Paschalska. Aktorka zdecydowała się na oryginalne zestawienie długich rękawów, z zapinaną na metalowe guziki sukienką oraz długimi czarnymi rajstopami. Całość miała modowy, nieco drapieżny charakter i wyraźnie wyróżniała ją na tle innych gości.

Na odważną i ekstrawagancką kreację postawiła również Aleksandra Hamkało. Aktorka pojawiła się w sukni z efektownymi pasami, które przypominały motyw zwierzęcy. Do swojej kreacji aktorka dobrała krwistoczerwone, długie skórzane kozaki. Ten mocny akcent kolorystyczny dodał stylizacji charakteru i przyciągał spojrzenia fotoreporterów.

Edyta Herbuś i Karolina Nowakowska zachwyciły na ściance. Postawiły na dwie bardzo różne stylizacje

Z kolei Edyta Herbuś wybrała elegancję w nowoczesnym wydaniu. Gwiazda zaprezentowała się w szarym garniturze w pionowe paski, który doskonale podkreślał sylwetkę i wpisywał się w aktualne trendy. Stylizacja była jednocześnie szykowna i bardzo stylowa.

Nie zabrakło również mocnych kolorów. Karolina Nowakowska pojawiła się niemal w całości ubrana na czerwono. Aktorka zdecydowała się na czerwoną marynarkę zestawioną z dopasowaną sukienką, a całość uzupełniła zamszowymi butami w tym samym kolorze, tworząc spójny i efektowny look. Nie ma wątpliwości, że jej stylizacja była jedną z najbardziej charakterystycznych wieczoru.