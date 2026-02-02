"Młode gliny" to nowa produkcja stacji TVN, której premierowy odcinek będzie można zobaczyć już 9 lutego o godzinie 21:35. To nowy serial kryminalny, który skupia się na codziennej pracy funkcjonariuszy policji z podwarszawskiej komendy, którzy dopiero zaczynają swoją służbę. To nie tylko pogoń za przestępcami, ale także walka z biurokracją. W obsadzie zobaczymy m.in. Zofię Zborowską-Wronę, Katarzynę Gałązkę, Wiktorię Gąsiewską, Aleksandrę Domańską i Lesława Żurka. Właśnie odbył się pokaz prasowy filmu. Przyjrzeliśmy się, jakie kreacje gwiazdy wybrały na tę okazję.
Zofia Zborowska w serialu "Młode gliny" wciela się w rolę policjantki Agaty. Aktorka pojawiła się na pokazie prasowym serialu w luźnym wydaniu. Wybrała na tę okazję ciemne jeansy i gruby sweter w kolorze intensywnej czerwieni, który nadał charakteru całej stylizacji. Za to Bartosz Obuchowicz zaskoczył nietuzinkową koszulą. Aktor w nowej produkcji TVN wciela się w rolę Ludwika Grudnia, technika kryminalistycznego. Grana przez niego postać jest odpowiedzialna m.in. za zbieranie śladów na miejscu zbrodni. Aktor na pokazie prasowym pojawił się w różowej koszuli w hawajskie kwiaty, z postacią z kreskówki. Wygląda na to, że już tęskni za latem. Doborem stroju zaskoczyła także Aleksandra Domańska, która do ciemnozielonej marynarki i długich skórzanych kozaków założyła czarny płaszcz ze skóry rodem z filmu "Matrix". Aktorka w nowej produkcji TVN gra patolog sądową.
Na pokazie prasowym serialu "Młode gliny" pojawiła się także Wiktora Gąsiewska. Aktorka w nowej produkcji TVN gra Basię. Na tę okazję wybrała jeansy z rozszerzanymi nogawkami u dołu i białą koszulę z drapowaniem w talii, do której założyła krawat. Męski charakter stroju przełamała czerwonymi szpilkami i dziewczęcym makijażem. Więcej zdjęć z pokazu prasowego serialu "Młode gliny" znajdziecie w naszej galerii.