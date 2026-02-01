Tłum gwiazd na imprezie przed Grammy. Tak wystroiły się gwiazdy

Początek roku to w Hollywood gorący okres. Właśnie wtedy odbywają się największe filmowe, muzyczne i modowe imprezy. Już w nocy z niedzieli 1 na poniedziałek 2 lutego (polskiego czasu) dowiemy się, do kogo trafią w tym roku nagrody Grammy. Przed "muzycznymi Oscarami" odbyła się jednak impreza poprzedzająca w Beverly Hills. Wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd, które postawiły na odważne kreacje.

Impreza przed wręczeniem Grammy. Królowały odważne kreacje i czerń

Grammy to nie tylko święto melomanów, lecz także miłośników mody. W odróżnieniu od Oscarów podczas gali wręczenia ich muzycznych odpowiedników gwiazdy często pozwalają sobie na bardziej szalone kreacje. Taką tendencję można było zauważyć podczas imprezy poprzedzającej Grammy. Pojawiły się na niej gwiazdy muzyki i nie tylko. Wzrok przyciągała stała bywalczyni ścianek - Paris Hilton. Dziedziczka fortuny miała na sobie czarną dopasowaną kreację z ogromnym dekoltem. Stylizację uzupełniały pas z biżuteryjną aplikacją oraz szeroki choker.

Czerń wybrała też jej imienniczka - Paris Jackson. Suknia córki króla popu mogła sprawiać niepozorne wrażenie. Wszystko zmieniło się, kiedy piosenkarka stanęła bokiem i wyeksponowała plecy. Imponujące wycięcie dodawało kreacji splendoru. W czerni pojawiła się także Demi Lovato. Wokalistka postawiła na cekinową dopasowaną suknię. Zdjęcia znajdziecie poniżej:

Heidi Klum skradła show w czerwieni. Z czerni zrezygnowała też Dove Cameron

Wśród gwiazd zgromadzonych na imprezie znalazły się też panie, które wybrały bardziej kolorowe kreacje. W oczy rzucała się czerwona suknia Heidi Klum. Modelka nie odbiegała jednak od koleżanek i również zdecydowała się na głęboki dekolt. Stylizację uzupełniła narzuconym na ramiona czerwonym futerkiem.

Na imprezie nie mogło zabraknąć też jednej z najsłynniejszych power couples muzycznego świata - Damiano Davida i Dove Cameron. Wokalista postawił na klasyczny garnitur z satynowymi wykończeniami. Jego ukochana założyła natomiast spektakularną szarą suknię z lejącego materiału. Artystkę wyróżniał też znacznie mniej wyeksponowany dekolt niż w przypadku pozostałych pań.