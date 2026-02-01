Tak Wieniawa wystroiła się na urodziny Karasia. Burza loków skradła show

Julia Wieniawa ma obecnie bardzo napięty grafik. Nie tak dawno wokalistka publikowała w mediach społecznościowych kadry z planu "Mam talent!". W styczniu wybrała się także do Dubaju. "Taki city break to ja rozumiem. Besties" - czytaliśmy w opisie kadrów piosenkarki z przyjaciółmi. Po powrocie Wieniawa nie zwalnia tempa, ale nie zapomina także o swoich bliskich. 31 stycznia świętowała urodziny Kuby Karasia.

Julia Wieniawa pokazała kreację na imprezę urodzinową. Była zachwycona

Julia Wieniawa opublikowała na InstaStories nagranie, na którym zaprezentowała się w oryginalnej stylizacji. Aktorka pozowała w błyszczącej spódnicy oraz krótkim topie z cekinowymi dodatkami. Do całości dobrała srebrną torebkę. Nie zabrakło także ozdób do bujnych loków. Kreacja Wieniawy nie była przypadkowa. Piosenkarka wybrała ten strój na imprezę urodzinową Kuby Karasia, której motywem przewodnim było Studio 54, czyli popularny klub nocny w Nowym Jorku. "Kocham ten look" - napisała Julia Wieniawa na InstaStories. Chcecie zobaczyć stylizację aktorki? Po zdjęcia zapraszamy do naszej galerii.

Julia Wieniawa o życiu uczuciowym. "Jak już się przed kimś otworzę..."

W mediach od dłuższego czasu huczy o relacji Julii Wieniawy i Kuby Karasia. Wiele osób twierdziło, że muzycy rzekomo są w związku. Aktorka nie potwierdzała tych doniesień, a we wrześniu 2025 roku zadeklarowała, że jest singielką. - Szukam tej miłości i mam dużo nadziei na miłość. I wierzę w to, że w końcu się uda po prostu, wiesz - mówiła dla Wirtualnej Polski. Wspomniała także o aspektach swojej osobowości, które nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem ze strony mężczyzn.

- Myślę, że to nie trzeba być Julką Wieniawą, żeby mieć problem ze znalezieniem faceta, który zaakceptuje to, że właśnie jesteś niezależna, masz swoje zdanie i nie dasz sobie wejść na głowę. To są te cechy, które odstraszają słabych mężczyzn, bo silny mężczyzna się nie boi. A wręcz ja też mam bardzo dużo w sobie tej takiej lekkości, delikatności. Jak już się przed kimś otworzę, to jestem najsłodszą wersją siebie - dodała.