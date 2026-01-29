Posągowa Wieniawa i Hyży w wydaniu "na luzie". Tak pokazały się na premierze

"Chcę Więcej" opowiada o postaci młodego chłopaka Marcina, który decyduje się na ryzykowny przekręt związany z cyberprzestępstwem. W głównym rolach produkcji możemy oglądać Macieja Musiałowskiego i Julię Wieniawę. To m.in. ta para pojawiła się na premierze filmu w czwartek 29 stycznia. Jak zaprezentowały się także inne gwiazdy na czerwonym dywanie?

Julia Wieniawa zachwyciła na premierze. Tak pokazały się inne gwiazdy

Wieniawa postawiła tego wieczoru na bardzo elegancką suknię odcieniu kobaltu. Kreacja miała wycięcie na nogę, odkryte plecy oraz ciekawie skrojony gorset. Aktorka dobrała do sukni subtelną biżuterię oraz srebrne szpilki. Jej kolega z planu - Maciej Musiałowski, pojawił się na premierze w monochromatycznej, czarne stylizacji. Do ciemnej koszuli, spodni i butów, założył za to złoty naszyjnik. W przeciwieństwie do gwiazd występujących w filmie, na czerwonym dywanie zaprezentowała się Maja Hyży. Artystka przybyła na wydarzenie w czarnej bluzce z głębokim dekoltem oraz szerokich, wzorzystych spodniach. Elegancji jej kreacji dodały jednak czarne buty na obcasie.

Na dość luźną, lecz zarazem stylową stylizację postawiła też Marta Surnik. Dziennikarka pozowała na czerwonym dywanie w czarnej sukience mini, do której dobrała brązową, zamszową kurtkę i rude baleriny ze szpicem. W brązie zaprezentowała się także Małgorzata Opczowska. Prezenterka pokazała się na premierze w w eleganckiej, obcisłej sukni z wycięciem na nogę. Zestawiła ją z futerkiem oraz złotą torebką i szpilkami. Gwiazdorem filmu, który również pojawił się na czerwonym dywanie był też Piotr Stramowski. Aktor zdecydował się tego wieczoru na klasyczną stylizację - czarny, dobrze skrojony garnitur, do którego ubrał czarną koszulę.

