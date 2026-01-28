Powrót na stronę główną

Gwiazdy błyszczały na premierze. Boczarska w czerni, Kręglicka w różu, Stenka z pazurem
Premiera filmu "Zapiski śmiertelnika" przyciągnęła tłum gwiazd i fotoreporterów. Na ściance nie zabrakło zjawiskowych stylizacji. Uwagę przykuwały m.in. Magdalena Boczarska, Aneta Kręglicka i Danuta Stenka. Zobaczcie zdjęcia.
Magdalena Boczarska, Aneta Kręglicka, Danuta Stenka
Branżowe premiery to dla gwiazd nie tylko okazja do obejrzenia najnowszych produkcji filmowych, ale też moment, by zaprezentować się na ściance i przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Tak było również podczas warszawskiej premiery filmu "Zapiski śmiertelnika", która odbyła się 28 stycznia.

Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Magdalena Boczarska, Aneta Kręglicka i Danuta Stenka przyciągały spojrzenia

Na wydarzeniu pojawiła się plejada znanych nazwisk, a wśród nich aktorki związane z produkcją oraz stałe bywalczynie salonów. Stylizacje nie zawiodły - każda z pań postawiła na zupełnie inny, wyrazisty look. Magdalena Boczarska, jedna z gwiazd filmu, zdecydowała się na klasyczną czerń. Obcisła suknia maksi podkreśliła jej sylwetkę, a całość uzupełniły eleganckie dodatki - subtelna torebka ze złotym detalem i biżuteria. Z kolei Aneta Kręglicka postawiła na kolor. Była Miss Świata pojawiła się w różowym zestawie składającym się z koszuli i luźnych spodni. Stylizacja nabrała charakteru dzięki szpilkom i efektownemu futerkowi, tworząc modny, ale swobodny look.

Najbardziej odważną stylizację zaprezentowała Danuta Stenka. Aktorka wybrała garsonkę zestawioną ze wzorzystymi rajstopami, a uwagę przyciągały także dodatki - zwłaszcza czerwona torebka o fakturze skóry węża, która nadała całości wyrazistego akcentu. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii: 

