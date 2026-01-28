Branżowe premiery to dla gwiazd nie tylko okazja do obejrzenia najnowszych produkcji filmowych, ale też moment, by zaprezentować się na ściance i przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Tak było również podczas warszawskiej premiery filmu "Zapiski śmiertelnika", która odbyła się 28 stycznia.

Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Magdalena Boczarska, Aneta Kręglicka i Danuta Stenka przyciągały spojrzenia

Na wydarzeniu pojawiła się plejada znanych nazwisk, a wśród nich aktorki związane z produkcją oraz stałe bywalczynie salonów. Stylizacje nie zawiodły - każda z pań postawiła na zupełnie inny, wyrazisty look. Magdalena Boczarska, jedna z gwiazd filmu, zdecydowała się na klasyczną czerń. Obcisła suknia maksi podkreśliła jej sylwetkę, a całość uzupełniły eleganckie dodatki - subtelna torebka ze złotym detalem i biżuteria. Z kolei Aneta Kręglicka postawiła na kolor. Była Miss Świata pojawiła się w różowym zestawie składającym się z koszuli i luźnych spodni. Stylizacja nabrała charakteru dzięki szpilkom i efektownemu futerkowi, tworząc modny, ale swobodny look.

Najbardziej odważną stylizację zaprezentowała Danuta Stenka. Aktorka wybrała garsonkę zestawioną ze wzorzystymi rajstopami, a uwagę przyciągały także dodatki - zwłaszcza czerwona torebka o fakturze skóry węża, która nadała całości wyrazistego akcentu. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

