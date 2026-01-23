Gwiazdy "Rolnik szuka żony" dołączyli do Targów Sadownictwa i Warzywnictwa. Przygotowano specjalną strefę z banerem hitu TVP, gdzie można poznać dotychczasowe gwiazdy programu i tym samym zrobić sobie z nimi zdjęcie. Dla wielu uczestników format stał się przełomem w życiu osobistym i zawodowym, dlatego nie brakuje zachęcania widzów do wzięcia udziału w kolejnej edycji. Gwiazdy różnych edycji miały okazję w końcu zobaczyć się na żywo, co widzimy na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Boś otrzymywała nieprzyjemne komunikaty

"Rolnik szuka żony" na evencie. Ada i Wiktoria mogły się zapoznać

Podczas targów odbywają się premiery technologii związanych z produkcją owoców i warzyw. Jak wiadomo, to tematyka dotycząca gospodarzy, których nie brakuje w każdym sezonie "Rolnik szuka żony". Widzimy, że w wydarzeniu brała udział Adrianna Tyszka z dziewiątej edycji. Postawiła na stylizację eventową w jednym z najmodniejszych obecnie kolorów - brązowym. Z radością zapozowała z nową koleżanką, Wiktorią Żmudą-Trzebiatowską z 11 edycji formatu. Uczestniczka postawiła z kolei na kremową sukienkę na długi rękaw. "Miło było poznać" - podsumowała Tyszka.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska ma oryginalne nazwisko. Jest spokrewniona z aktorką?

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska po programie zaczęła rozwijać karierę w mediach i oczywiście musiała przepracować to, co wydarzyło się w jej sferze prywatnej. Adam był przez wielu uznawany za pewniaka w programie, ale podczas finału okazało się, że jednak o miłości nie ma mowy. - Nie byłem zakochany. Być może nie byłem do końca szczery sam wobec siebie w kwestii uczuć - wyznał uczestnik i ponadto wyszło na jaw, że szybko znalazł inną wybrankę. Żmuda-Trzebiatowska nie poznała zatem partnera w programie, ale przynajmniej rozwinęła karierę. Po emisji show nie zabrakło wywiadów z jej udziałem.

Trzeba przyznać, że wielu Polakom nazwisko Żmuda-Trzebiatowska kojarzy się z Martą Żmudą-Trzebiatowską, gwiazdą "Chichotu losu", "Listów do M.", "Teraz albo nigdy" oraz "Och, Karol 2". Okazuje się, że rolniczka może być spokrewniona z Martą Żmudą-Trzebiatowską, ale nie są sobie bliskie. - Powiązanie jest, choć kontakt nie jest utrzymywany, a historia jest zawiła - ujawniła gwiazda "Rolnik szuka żony" dla "Top Agrar".