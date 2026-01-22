"Pomocy" wejdzie do polskich kin dopiero 30 stycznia 2026 roku, ale jak wiadomo, przedstawiciele polskiego show-biznesu mogą liczyć na pokaz specjalny nieco wcześniej. Do jednego z warszawskich kin zaproszono znanych aktorów i aktorki, które zapozowały na czerwonym dywanie. Jesteście ciekawi ich stylizacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka przyszłość przed córkami Chylewskiej? Znamy odpowiedź

Magdalena Popławska na luzie, ale z zachowaniem trendów. Siostry Chapko jak zwykle klasa

Gwiazda "Ataku paniki", "Diagnozy" oraz "Podatku od miłości", czyli Magdalena Popławska, postawiła na miejską stylizację, składającą się z podwijanych jeansów, pastelowej bluzy bez kaptura oraz marynarki o fasonie oversize. Do tego aktorka dobrała jasne, sportowe obuwie, co stworzyło wygodną, ale i ponadczasową stylizację na wieczór. Miała jeden wspólny element z bliźniaczkami Chapko - koleżanki z branży również zbudowały kreacje z wykorzystaniem marynarek.

Widzimy u jednej z nich czarną, lekko taliowaną marynarkę w połączeniu z luźnymi spodniami i kozakami na szpilce, a z kolei u drugiej możemy podziwiać brązowy komplet, który został wzbogacony koronkowym akcentem. Bliźniaczki postawiły na rozpuszczone włosy i naturalne makijaże. Więcej znajdziecie w naszej galerii:

Czerwony dywanOtwórz galerię

Karolina Pilarczyk pełna uśmiechu z partnerem. Tworzą zgrany duet od ponad 13 lat

Znana drifterka nie jest częstą bywalczynią czerwonych dywanów. Zdecydowanie chodzi na wybrane eventy i jak się okazuje, premiera była jednym z nich. Pilarczyk zapozowała w swoim charakterystycznym kolorze - wybrała na ten wieczór różowy sweter. Jak wiemy róż to kolor rozpoznawczy drifterki. Po raz kolejny zresztą pokazała się na ściance z Mariuszem Dziurleją, który jest także jej menedżerem.

Co ciekawe, para nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu. - Ja też nie jestem taką osobą, która jako mała dziewczynka marzyła o sukni ślubnej, o weselu. To nigdy nie było moim marzeniem. Zawsze uważałam, że to jest strata pieniędzy, zwłaszcza, że jest to impreza dla rodziny, a nie dla państwa młodych, bo oni zawsze są znerwicowani i zestresowani. Zawsze się śmieję, że nie ma ani na to czasu, ani pieniędzy, więc spisaliśmy akt notarialny - zdradziła Pilarczyk w dawnej rozmowie z Jastrząb Post.