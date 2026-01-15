Styl Maryli Rodowicz? Odwaga, błysk i czerwień bez limitu

Maryla Rodowicz od dekad udowadnia, że moda to zabawa, ekspresja i scena - nawet wtedy, gdy tą sceną jest codzienność. Na co dzień artystka stawia na rozmach, wyraziste kolory i detale, które od razu przyciągają wzrok. Nie boi się błysku, cekinów, futer, piór ani mocnych kontrastów. Jednym z jej znaków rozpoznawczych od lat pozostaje czerwień - w okularach, ustach, dodatkach czy całych stylizacjach. To kolor energii, siły i charakteru, który Maryla nosi jak swój manifest. Jej styl jest konsekwentny, odważny i bardzo "jej", a przy tym kompletnie niewpisujący się w metrykę czy chwilowe trendy.

Kurtka vintage i panterkowa podszewka - dlaczego to działa?

Stylizacja, którą Maryla Rodowicz zaprezentowała na Instagramie z okazji WOŚP, to modowy strzał w dziesiątkę. Wytarta skórzana kurtka w stylu vintage nadaje całości rockowego luzu i autentyczności - wygląda jak rzecz z historią, a nie prosto z sieciówki. Kluczowy twist? Polarowa podszewka w panterkę, która dodaje charakteru i przełamuje surowość skóry. Jeszcze kilka lat temu leopard i panterka kojarzyły się z modowym kiczem, ale dziś wróciły w wielkim stylu - jako element świadomej, odważnej stylizacji. Maryla pokazuje, że wystarczy jeden mocny akcent, by look nabrał pazura, a całość pozostała spójna i stylowa.

Czerwień, panterka i. jeszcze coś. Stylizacja Maryli Rodowicz z okazji WOŚP wywołała poruszenie Instagram Maryli Rodowicz / PRM

Jak nosić panterkę i czerwień, by wyglądać stylowo? Poradnik

Chcesz odtworzyć stylizację Maryli Rodowicz, ale po swojemu? Klucz to proporcje i balans. Jeśli masz masywniejszą sylwetkę, postaw na panterkę jako detal - podszewkę, szal, torebkę. Smuklejsze osoby mogą pozwolić sobie na większe powierzchnie wzoru. Skórzana kurtka w stylu vintage działa na każdą figurę - warto dobrać długość do wzrostu i zaznaczyć talię paskiem.

Czerwień, panterka i. jeszcze coś. Stylizacja Maryli Rodowicz z okazji WOŚP wywołała poruszenie PRM

Czerwone okulary a la Jurek Owsiak to wisienka na torcie - mocny akcent, który nadaje charakteru nawet najprostszej stylizacji. Najważniejszy wniosek? Panterka nie jest już kiczowata, jeśli nosisz ją z pewnością siebie. A Maryla Rodowicz po raz kolejny udowadnia, że styl to nie wiek ani trendy, tylko osobowość!