Klaudia Halejcio - kim jest, czym się zajmuje i jaki styl wybiera na co dzień?

Ta influencerka, która od lat funkcjonuje na styku świata show-biznesu i mediów społecznościowych, zaczynała swoją karierę jako dziecięca aktorka. Obecnie na swoim profilu na Instagramie pokazuje luksusowe wnętrza, życie prywatne i dopracowane stylizacje. Jej styl na co dzień to połączenie kobiecości, trendów i komfortu - często wybiera dopasowane fasony, dobre jakościowo materiały i wyraziste dodatki. Lubi rzeczy, które robią efekt "wow", ale jednocześnie nie są przebraniem - i dokładnie to widać w jej zimowym looku ze śniegu.

REKLAMA

Klaudia Halejcio wyskoczyła na śnieg i internet oszalał. Ten kombinezon to hit zimy Instagram Klaudii Halejcio

Zimowa stylizacja Klaudii Halejcio winter glam: kombinezon narciarski w luksusowym wydaniu

Bazą stylizacji jest obcisły kombinezon narciarski w chłodnym, intensywnym odcieniu niebieskiego. To kolor, który świetnie kontrastuje z bielą śniegu i od razu przyciąga uwagę na zdjęciach. Dopasowany krój podkreśla sylwetkę, zaznacza talię i wydłuża nogi, a dodatkowe przeszycia optycznie modelują figurę.

Futerkowe wykończenia przy kapturze i rękawach dodają całości luksusowego charakteru i przełamują sportowy vibe. Błyszczące śniegowce o charakterystycznym kroju nawiązującym do Moon Bootsów wprowadzają modowy twist, a opaska i okulary przeciwsłoneczne dopełniają look w bardzo instagramowym stylu.

Jak odtworzyć look Klaudii Halejcio? Dopasowany kombinezon narciarski

Najważniejszy element to dobrze skrojony kombinezon. Jeśli chcesz powtórzyć efekt Klaudii Halejcio, zwróć uwagę na modele z elastycznego materiału i z wyraźnym zaznaczeniem talii - pasek lub przeszycia potrafią zdziałać cuda. Jeśli nie czujesz się komfortowo w bardzo obcisłych fasonach, wybierz wersję z grubszego materiału lub lekko modelującą, która trzyma formę.

Klaudia Halejcio wyskoczyła na śnieg i internet oszalał. Ten kombinezon to hit zimy Instagram Klaudii Halejcio

Futerkowe detale możesz zastąpić kołnierzem, szalikiem lub opaską, a błyszczące śniegowce wybrać w bardziej stonowanej wersji. Klucz do sukcesu tkwi w proporcjach: jeden mocny element, reszta dopasowana i spójna kolorystycznie. Ten look udowadnia, że zimowa stylizacja może być jednocześnie funkcjonalna, kobieca i naprawdę efektowna.