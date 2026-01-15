Maja Bohosiewicz - kim jest i jak buduje swój styl?

Maja Bohosiewicz od lat konsekwentnie buduje swój wizerunek jako kobieta, która świetnie odnajduje się zarówno w świecie mody, jak i biznesu. Aktorka, przedsiębiorczyni i influencerka znana jest z wyczucia trendów, ale też z umiejętności wybierania rzeczy ponadczasowych. Jej styl to miks minimalizmu, wygody i modowej świadomości. Często sięga po neutralne kolory, dobre jakościowo materiały i fasony, które nie są sezonowym kaprysem, a przemyślaną inwestycją. Dokładnie to widać w jej najnowszej stylizacji z dzianinowym kompletem.

Nudny szary dres? Nie u Mai Bohosiewicz! Ten dzianinowy komplet to klasa sama w sobie Instagram Mai Bohosiewicz

Szary komplet dzianinowy Mai Bohosiewicz - dlaczego to działa?

Melanżowo szary komplet maxi to baza, która sama w sobie wygląda bardzo spokojnie, ale ma ogromny potencjał stylizacyjny. Długa spódnica i luźniejsza góra tworzą spójną sylwetkę i dają efekt wydłużenia figury. Dzianina dodaje miękkości i sprawia, że całość wygląda przytulnie, ale nie domowo.

Kluczowe są dodatki: czarne kozaki z ostrym, szpiczastym noskiem wprowadzają wyrazistość i elegancję, a długie skórzane rękawiczki nadają całości lekko paryskiego, luksusowego charakteru. To właśnie ten kontrast między miękką dzianiną a mocnymi akcentami robi tu największą różnicę.

Jak nosić taki zestaw i dopasować go do swojej sylwetki?

Dzianinowe komplety maxi są bardzo wdzięczne, ale warto pamiętać o proporcjach. Jeśli jesteś niższa, postaw na spódnicę noszoną z butami na obcasie lub z wyraźnym noskiem, który optycznie wydłuży nogi. Góra może być lekko luźna, ale dobrze, żeby kończyła się w talii lub była delikatnie podwinięta - to zapobiegnie efektowi "worka".

Jeśli chcesz odtworzyć styl Mai Bohosiewicz, zadbaj o dodatki: skórzane rękawiczki, prosta torebka i klasyczne okulary potrafią zamienić zwykły komplet w stylizację na poziomie fashion weeku. To look, który pokazuje, że mniej naprawdę znaczy więcej.