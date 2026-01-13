Małgorzata Socha nie zwalnia tempa w karierze aktorskiej. Wiemy, że zasiliła obsadę filmu familijnego "Psoty", w którym wystąpiła między innymi razem z Borysem Szycem. Aktorka 13 stycznia chętnie pozowała do zdjęć z kolegą po fachu, jednocześnie zwracając na siebie uwagę niebanalnym strojem. Ten look z czerwonego dywanu poddaliśmy eksperckiej ocenie.

Zobacz wideo Zapytaliśmy Sochę o wakacje nad Bałtykiem

Małgorzata Socha przejęła ściankę. Spójrzcie tylko, co połączyła z klasyką gatunku

Tym razem aktorka postawiła na połączenie czerni i blasku. Czy wyszło dobrze? O to zapytaliśmy Michała Musiała. - Obok stylizacji Małgorzaty Sochy nie dało się przejść obojętnie. Zagrało tutaj wszystko i widać było doskonałą świadomość światowych trendów i wyczucie mody. Cekinowe zebrane na dole spodnie w połączeniu z oversize’ową marynarką w męskim stylu dały fenomenalny efekt - przekazał stylista w rozmowie z nami.

- Czarny golf i sandałki na szpilce nadały całości nowoczesnego charakteru. Warto zwrócić uwagę także na fryzurę - jest wymodelowana, ale nie przesadzona. Tak naturalny kierunek nadał całości nonszalancji. Co tu dużo mówić - od tak wystylizowanej Małgorzaty trudno oderwać wzrok - uzupełnił ekspert modowy. Zdjęcia Małgorzaty Sochy, a także innych gwiazd, zobaczycie w galerii poniżej:

Socha na ścianceOtwórz galerię

To nie pierwszy raz, kiedy kreacja aktorki jest doceniana przez ekspertów. Socha przeważnie zbiera pochwały z powodu dobrze dobranych stylizacji. Zazwyczaj pokazuje się w naturalnym makijażu, co stało się zresztą jej znakiem rozpoznawczym. Na premierze pozowała u boku kolegów i koleżanek z planu, w tym możemy znaleźć kilka kadrów z Borysem Szycem. Aktor z kolei postawił na większy luz - do marynarki w kratkę dopasował czapkę z daszkiem.

Eliza Trybała postawiła na róż. Look w stylu Barbie

Influencerka tym razem pokazała się w różowym wydaniu - Trybała postawiła na różowy komplet sweterkowy, który w połączeniu z jej długimi, blond włosami dawał look przypominający styl Barbie. Dopasowała do stroju białe akcesoria - mini torebkę oraz buty na platformie. Po raz kolejny pokazała się ponadto w blasku fleszy z rodziną. Często odwiedza kino z Trybsonem i ukochanymi córkami.