Małgorzata Socha dołączyła do grona gwiazd, które w poniedziałek 12 stycznia pojawiły się na Gali Marki Roku. Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osobistości, które zachwyciły swoimi kreacjami przed obiektywami fotoreporterów. Aktorka wyróżniła się jednak na tle innych zaproszonych. Tylko spójrzcie na jej stylizację.

Małgorzata Socha w czerwieni na Gali Marki Roku. Postawiła przy tym na garnitur

Przyglądając się zdjęciom gwiazd z imprezy, możemy zauważyć, że wieczór zdominowały kreacje w czarnym kolorze. Z tego też powodu stylizacja Małgorzaty Sochy mocno wyróżniała się na tle tych, które wybrały jej koleżanki z branży. Aktorka przybyła na galę w czerwonym, ciekawie skrojonym garniturze - oversize'owa marynarka, zwężana w talii idealnie zgrała się z szerokimi spodniami. Gwiazda zestawiła kreację z czarnymi szpilkami oraz stylową torebką Saint Laurent. Nie założyła do tego żadnej biżuterii oraz postawiła na naturalne, rozpuszczone włosy. Socha pokazała na gali, że to właśnie klasyką, jakim jest garnitur (z lekkim pazurem w postaci koloru lub kroju), zawsze można się obronić.

Tak ubrały się inne gwiazdy na Galę Marki Roku. Doda, Chodakowska i Mlynkowa - wszystkie w czerni

Oprócz Sochy, na wydarzeniu pojawiło się wiele innych znanych twarzy. Doda wystroiła się tego wieczoru w czarną sukienkę z zakrytym dekoltem, odsłaniającą jednak zarazem nogę oraz jej bok, na którym widać było tatuaż gwiazdy. W czerni zaprezentowała się też Ewa Chodakowska. Popularna trenerka zdecydowała się na suknię z golfem i marszczeniem, która sięgała do samej ziemi. Obydwie panie postawiły na klasyczne, czarne szpilki oraz subtelne dodatki. W klasycznej czerni pokazała się również Halina Mlynkova, która zagrała rozcięciem na nogę. Obecni byli też Kamila Wybrańczyk z Arturem Szpilką, którzy dopasowali się pod względem satynowych elementów oraz Nina Terentiew, która pojawiła się w ciekawej, koronkowej narzutce. Zdjęcia wszystkich gwiazd znajdziecie w galerii w artykule: "Doda w czerni na Gali Marki Roku. Uwagę zwracają buty. Spójrzcie na Rogalską. Klasa".