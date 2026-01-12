Kinga Rusin znowu wyprzedza trendy, ta stylizacja to HIT. "Kamizelka sztos! Skąd?"

Ta dziennikarka, prezenterka i przedsiębiorczyni, od lat znana z wyrazistej osobowości i niezależnego stylu życia od kilku sezonów dzieli się na Instagramie nie tylko relacjami z egzotycznych podróży, ale też swoimi inspirującymi stylizacjami. Mimo swojego zawodu Rusin konsekwentnie unika sztywnej "telewizyjnej" elegancji na rzecz stylu swobodnego, podróżniczego i bardzo świadomego. Jej znaki rozpoznawcze to naturalne tkaniny w ciepłych kolorach ziemi, warstwowość, wygodne fasony i umiejętność łączenia elementów, które teoretycznie do siebie nie pasują. To właśnie ta autentyczność sprawia, że jej stylizacje trafiają w gusta kobiet szukających mody funkcjonalnej, ale z pazurem.
Święta Kinga Rusin spędzała w Maladze, Sylwestra zaś w Marrakeszu - i w obu tych malowniczych miejscówkach towarzyszył jej jeden z kluczowych trendów ostatnich lat: kontrastowe łączenie faktur i stylów. Futrzane kamizelki i narzutki - kiedyś zarezerwowane dla wieczorowych, "ciężkich" stylizacji - dziś nosi się na luzie, do zwiewnych sukienek i spódnic.
Kluczową rolę odgrywają tu sportowe buty, które przełamują elegancję i nadają całości nowoczesnego charakteru. Taki zestaw wygląda nonszalancko, ale bardzo świadomie. To moda inspirowana stylem ulicznym, podróżami i estetyką boho-luxe, w której wygoda jest równie ważna jak efekt wizualny.
Aby ten trend zadziałał, kluczowe są proporcje. Futrzana kamizela lub narzutka powinna być luźna, najlepiej w neutralnym kolorze - beżu, ecru, jasnym brązie. Pod spód sprawdzi się lekka sukienka lub spódnica z miękkiego, lejącego materiału, która doda sylwetce lekkości. Sportowe buty - sneakersy lub masywniejsze modele, jeśli je wolimy - równoważą całość i nadają stylizacji codziennego charakteru.
Przy niższym wzroście warto pilnować długości zarówno spódnicy (najlepiej midi lub lekko za kolano), jak i kamizeli (albo maxi, albo krótka do talii). Przy krąglejszej sylwetce sprawdzi się lepiej cieńsze futerko bez nadmiaru objętości. To styl, który nie wymaga perfekcji - tu liczy się swoboda, warstwowość i naturalność.