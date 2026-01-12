Kinga Rusin znowu wyprzedza trendy, ta stylizacja to HIT. "Kamizelka sztos! Skąd?"

Kinga Rusin - niezależność, podróże i moda bez schematów

Ta dziennikarka, prezenterka i przedsiębiorczyni, od lat znana z wyrazistej osobowości i niezależnego stylu życia od kilku sezonów dzieli się na Instagramie nie tylko relacjami z egzotycznych podróży, ale też swoimi inspirującymi stylizacjami. Mimo swojego zawodu Rusin konsekwentnie unika sztywnej "telewizyjnej" elegancji na rzecz stylu swobodnego, podróżniczego i bardzo świadomego. Jej znaki rozpoznawcze to naturalne tkaniny w ciepłych kolorach ziemi, warstwowość, wygodne fasony i umiejętność łączenia elementów, które teoretycznie do siebie nie pasują. To właśnie ta autentyczność sprawia, że jej stylizacje trafiają w gusta kobiet szukających mody funkcjonalnej, ale z pazurem.

Kiedyś modowe faux-pas, dziś hit ulic - futerko! Kinga Rusin pokazuje, jak to robić Instagram Kingi Rusin

Futro, sukienka i sneakersy - trend, który zmienia zasady gry

Święta Kinga Rusin spędzała w Maladze, Sylwestra zaś w Marrakeszu - i w obu tych malowniczych miejscówkach towarzyszył jej jeden z kluczowych trendów ostatnich lat: kontrastowe łączenie faktur i stylów. Futrzane kamizelki i narzutki - kiedyś zarezerwowane dla wieczorowych, "ciężkich" stylizacji - dziś nosi się na luzie, do zwiewnych sukienek i spódnic.

Kluczową rolę odgrywają tu sportowe buty, które przełamują elegancję i nadają całości nowoczesnego charakteru. Taki zestaw wygląda nonszalancko, ale bardzo świadomie. To moda inspirowana stylem ulicznym, podróżami i estetyką boho-luxe, w której wygoda jest równie ważna jak efekt wizualny.

Jak nosić ten trend na co dzień? Poradnik modowy

Aby ten trend zadziałał, kluczowe są proporcje. Futrzana kamizela lub narzutka powinna być luźna, najlepiej w neutralnym kolorze - beżu, ecru, jasnym brązie. Pod spód sprawdzi się lekka sukienka lub spódnica z miękkiego, lejącego materiału, która doda sylwetce lekkości. Sportowe buty - sneakersy lub masywniejsze modele, jeśli je wolimy - równoważą całość i nadają stylizacji codziennego charakteru.

Przy niższym wzroście warto pilnować długości zarówno spódnicy (najlepiej midi lub lekko za kolano), jak i kamizeli (albo maxi, albo krótka do talii). Przy krąglejszej sylwetce sprawdzi się lepiej cieńsze futerko bez nadmiaru objętości. To styl, który nie wymaga perfekcji - tu liczy się swoboda, warstwowość i naturalność.