Kasia Cichopek - styl gwiazdy blisko codzienności

Kasia Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu - aktorka, prezenterka i osobowość medialna, od lat kojarzona z serialem "M jak miłość" oraz programami w telewizji śniadaniowej, które prowadzi. Prywatnie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się fragmentami codziennego życia, podróży i oczywiście stylizacji. Jej modowy znak rozpoznawczy? Komfort połączony z kobiecością. Cichopek chętnie sięga po ubrania, które podkreślają sylwetkę, ale nie są przerysowane - stawia na sportową elegancję, klasyczne kolory i modne detale. Jej styl jest bliski wielu kobietom, bo łatwo go przełożyć na codzienne realia.

Kasia Cichopek wyszła w śnieg i. skradła show. Zgrabny kombinezon robi robotę! Instagram Kasi Cichopek

Obcisły kombinezon i dodatki, które robią efekt "wow"

Na najnowszym zdjęciu z Instagrama Kasia Cichopek postawiła na dopasowany, czarny kombinezon narciarski, który perfekcyjnie podkreśla sylwetkę i optycznie ją wysmukla. To świetny wybór na zimowe aktywności - kombinezon jest nie tylko praktyczny, ale też bardzo "instagramowy", świetnie prezentując się na zdjęciach.

Do tego dobrała śniegowce w kratkę o charakterystycznym kroju nawiązującym do kultowych Moon Bootsów - sznurowane, masywne, ale stylowe. Pospołu z dodatkami przełamują one minimalistyczną bazę - różowa, ciepła czapka dodaje całości świeżości i dziewczęcego luzu, a okulary przeciwsłoneczne wprowadzają modowy sznyt rodem z alpejskich kurortów. Dzięki temu całość prezentuje się spójnie i sprawdzi się zarówno w przydomowym ogródku, jak i na Krupówkach, czy na górskim szlaku.

Jak nosić zimowy kombinezon? Diabeł tkwi w szczegółach

Kluczem do sukcesu tej stylizacji jest odpowiedni krój. Obcisły kombinezon najlepiej sprawdzi się u osób, które chcą podkreślić talię i nogi - warto szukać modeli z elastycznego materiału i pionowymi przeszyciami, które optycznie wydłużają sylwetkę. Jeśli boisz się zbyt dopasowanej formy, postaw na kombinezon z lekkim luzem w górnej części lub dodaj szeroki pas w talii.

Cieplutkie śniegowce w stylu Moon Boots to hit - masywne, ale świetnie balansują dopasowaną bazę. Przy niższym wzroście warto wybrać model w jednolitym kolorze. Pastelowa czapka lub inny kolorowy dodatek rozjaśni zimową stylizację i doda jej charakteru. No i najważniejsze - okulary przeciwsłoneczne, bo zimowy śnieg potrafi zaświecić w oczy niemniej niż w lecie piasek na plaży.