Ceremonia rozdania Złotych Globów 2026, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 stycznia, to nie tylko święto kina i telewizji, ale również wielkie widowisko dla miłośników mody. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które zachwyciły swoimi stylizacjami. Kto w tym roku wypadł najlepiej?

Złote Globy 2026. Selena Gomez zachwyciła ponadczasową elegancją. Uwagę przyciągnął jeden element stylizacji

Na szczególną uwagę zasłużyła Selena Gomez, która zaprezentowała się w bardzo eleganckiej kreacji od Chanel. Choć czarna suknia była utrzymana w minimalistycznym stylu, emanowała niezwykłą elegancją. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem był szeroki, odkryty dekolt ozdobiony białymi piórami. - Ta suknia Seleny jest absolutnie przepiękna, totalnie w punkt. Zachwyca idealnymi proporcjami, pięknie odsłoniętymi ramionami i eleganckim, kobiecym dekoltem. Szczególną uwagę przyciąga dekoracja wykonana z fragmentów tekstyliów i piór - niezwykle szlachetna, dopracowana i pełna charakteru - ocenił Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem.

Projektant zasugerował, że właśnie tego typu kreacje powinny częściej gościć na Złotych Globach. -Dokładnie taka moda kojarzy się ze Złotymi Globami, hollywoodzki glamour, klasa, wielka gala i moda na najwyższym poziomie - podsumował.

Złote Globy 2026. Emily Blunt zaskoczyła architektonicznym krojem bluzki. Kate Hudson postawiła na klasykę

W niezwykle szykownej kreacji pojawiła się także Emily Blunt. Aktorka postawiła na stylizację w kolorze czystej bieli. Oko przyciągała zwłaszcza górna część kreacji, przypominająca krótką pelerynę, z wysoką stójką przy szyi. - Piękny, architektoniczny krój z bluzko-peleryną, nadaje całości nowoczesnej elegancji i wyjątkowej formy. Biżuteryjne guziki są subtelnym, ale bardzo luksusowym akcentem, który podkreśla dopracowanie projektu - stwierdził. Do zachwytów dołączył także Piotr Sierpiński. - Jedna z piękniejszych stylizacji, którą zobaczyłem na czerwonym dywanie. Szlachetna biel i bardzo wyrafinowana forma dodała jej lekkości i ekskluzywności - ocenił stylista fryzur.

W przeciwieństwie do poprzedniczek, Kate Hudson wybrała stylizację pełną błysku. Jej suknia miała metaliczny, srebrnoszary kolor, który idealnie odnalazł się na czerwonym dywanie. - Look Kate Hudson to bardzo elegancki ukłon w stronę klasycznego Hollywood. Suknia zachwyca pięknym, chłodnym odcieniem szarości, który wygląda niezwykle szlachetnie i idealnie pasuje do charakteru gali - zauważył Czerwik. Sierpiński natomiast zwrócił uwagę na odpowiednio dobraną fryzurę. - Gładkie, zaczesane włosy, z przedziałkiem na środku dodają niesamowitej elegancji i prostoty, a jednoczenie podkreślają piękne ramiona Kate i nie odwracają uwagi od przepięknej sukni - podsumował. Stylizacje, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

