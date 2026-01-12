Powrót na stronę główną

Oto najlepsze stylizacje na Złotych Globach 2026. Gomez zachwyciła elegancją, ale spójrzcie na bluzkę Blunt
Złote Globy to prawdziwa uczta dla miłośników mody. Kto tym razem zrobił największe wrażenie na czerwonym dywanie? Zobaczcie najlepiej ubrane gwiazdy.
Ceremonia rozdania Złotych Globów 2026, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 stycznia, to nie tylko święto kina i telewizji, ale również wielkie widowisko dla miłośników mody. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które zachwyciły swoimi stylizacjami. Kto w tym roku wypadł najlepiej?

Złote Globy 2026. Selena Gomez zachwyciła ponadczasową elegancją. Uwagę przyciągnął jeden element stylizacji

Na szczególną uwagę zasłużyła Selena Gomez, która zaprezentowała się w bardzo eleganckiej kreacji od Chanel. Choć czarna suknia była utrzymana w minimalistycznym stylu, emanowała niezwykłą elegancją. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem był szeroki, odkryty dekolt ozdobiony białymi piórami. - Ta suknia Seleny jest absolutnie przepiękna, totalnie w punkt. Zachwyca idealnymi proporcjami, pięknie odsłoniętymi ramionami i eleganckim, kobiecym dekoltem. Szczególną uwagę przyciąga dekoracja wykonana z fragmentów tekstyliów i piór - niezwykle szlachetna, dopracowana i pełna charakteru - ocenił Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem.

Projektant zasugerował, że właśnie tego typu kreacje powinny częściej gościć na Złotych Globach. -Dokładnie taka moda kojarzy się ze Złotymi Globami, hollywoodzki glamour, klasa, wielka gala i moda na najwyższym poziomie - podsumował.

Złote Globy 2026. Emily Blunt zaskoczyła architektonicznym krojem bluzki. Kate Hudson postawiła na klasykę

W niezwykle szykownej kreacji pojawiła się także Emily Blunt. Aktorka postawiła na stylizację w kolorze czystej bieli. Oko przyciągała zwłaszcza górna część kreacji, przypominająca krótką pelerynę, z wysoką stójką przy szyi. - Piękny, architektoniczny krój z bluzko-peleryną, nadaje całości nowoczesnej elegancji i wyjątkowej formy. Biżuteryjne guziki są subtelnym, ale bardzo luksusowym akcentem, który podkreśla dopracowanie projektu - stwierdził. Do zachwytów dołączył także Piotr Sierpiński. - Jedna z piękniejszych stylizacji, którą zobaczyłem na czerwonym dywanie. Szlachetna biel i bardzo wyrafinowana forma dodała jej lekkości i ekskluzywności - ocenił stylista fryzur. 

W przeciwieństwie do poprzedniczek, Kate Hudson wybrała stylizację pełną błysku. Jej suknia miała metaliczny, srebrnoszary kolor, który idealnie odnalazł się na czerwonym dywanie. - Look Kate Hudson to bardzo elegancki ukłon w stronę klasycznego Hollywood. Suknia zachwyca pięknym, chłodnym odcieniem szarości, który wygląda niezwykle szlachetnie i idealnie pasuje do charakteru gali - zauważył Czerwik. Sierpiński natomiast zwrócił uwagę na odpowiednio dobraną fryzurę. - Gładkie, zaczesane włosy, z przedziałkiem na środku dodają niesamowitej elegancji i prostoty, a jednoczenie podkreślają piękne ramiona Kate i nie odwracają uwagi od przepięknej sukni - podsumował. Stylizacje, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

