Niebywałe, w jakich butach paradowała Steczkowska w górach. "To przedłużenie mojej nogi"

Justyna Steczkowska nie przestaje zaskakiwać. Polska diwa ma na koncie wiele sukcesów. Przypomnijmy, że w 2025 roku reprezentowała Polskę w finale Konkursu Piosenki Eurowizji. Steczkowska dała się również poznać jako ikona stylu. Wielokrotnie zaskakiwała wyjątkowymi stylizacjami. Teraz pokazała swój strój w góry. Może zaskakiwać.

Justyna Steczkowska nie mogła się powstrzymać. Takie buty założyła w górach

Justyna Steczkowska robi wszystko, aby utrzymać swój tytuł "diwy". Każde jej pojawienie się w przestrzeni publicznej, nie tylko podczas oficjalnych wydarzeń, wiąże się z wyrazistą stylizacją, perfekcyjnie ułożonymi włosami i starannym makijażem. Gwiazda właśnie opublikowała film w mediach społecznościowych, na którym prezentuje czerwone, lakierowane kozaki na wysokim obcasie, Wybrała je... na górską przechadzkę. - Najwięcej komentarzy będzie "Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach". Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi - słyszmy na nagraniu. Co ciekawe, Steczkowska nie otrzymała hejtu w komentarzach. "Uwielbiam panią, pozdrawiam", "Boska ikona, do zobaczenia na koncertach" - czytamy.

Leon Myszkowski niedawno się zaręczył. Syn Justyny Steczkowskiej opowiedział o narzeczeństwie

Być może niedługo Justyna Steczkowska będzie mogła szaleć w szpilkach nie na stokach, a na weselnej sali. Jej syn Leon Myszkowski zaręczył się bowiem z ukochaną. W rozmowie z Plotkiem opowiedział o narzeczeństwie. Wspomniał, że w każdej relacji zdarzają się nieporozumienia. Podkreślił, co dla niego jest kluczem do sukcesu do tego, aby budować trwałą i zdrową relację. Najważniejsza jest szczera rozmowa. - "Wiesz co, zawsze staram się patrzeć na to w taki sposób, że jeżeli między sobą nie rozmawiacie i nie próbujecie się dogadać, to nic nie wytrzyma. Niezależnie czy to jest w związku, biznesie czy pracy z ludźmi - zawsze najważniejsza jest rozmowa z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego czy coś się stało czy nie stało. Po prostu trzeba się między sobą zawsze dogadywać, co czasem, wiadomo, bywa trudne" - stwierdził. "Często Ksenia myśli jedno, ja myślę drugie i weź to pogódź, ale zawsze znajduje się gdzieś tam jakiś kompromis w tym. Każdy jest delikatnie albo zadowolony bardziej albo mniej zadowolony, ale jesteśmy przynajmniej razem. Jesteśmy dogadani" - powiedział. ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska podzieliła się refleksją przed ślubem syna. "Nie mogę się wtrącać"