Klaudia Zwolińska zachwyciła w brązie. Towarzyszył jej ktoś wyjątkowy

10 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu. Wydarzenie zorganizowano w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Okazja była wyjątkowa, bo plebiscyt "Przeglądu Sportowego" właśnie obchodzi swoje 100-lecie. Na scenie mogliśmy zobaczyć Beatę Kozidrak i Julię Wieniawę, a uroczystą galę poprowadził Mariusz Czerkawski. Gala Mistrzów Sportu to także okazja do zaprezentowania wieczorowych kreacji. Anna Lewandowska zachwyciła w różowej sukni projektu Gosi Baczyńskiej, a Małgorzata Rozenek-Majdan tego wieczoru postawiła na brąz. Na czerwonym dywanie pojawiła się także Klaudia Zwolińska, kajakarka górska, która ma na swoim koncie wiele prestiżowych wyróżnień. Na gali towarzyszył jej narzeczony.

Klaudia Zwolińska triumfowała na Gali Mistrzów Sportu. Na imprezie towarzyszył jej narzeczony

Klaudia Zwolińska w ubiegłym roku zdobyła aż trzy medale - dwa złote i jeden brązowy podczas mistrzostw świata w australijskim Penrith. Kajakarka była jedną z nominowanych w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski w 2025. O tytuł walczyła z 24 innymi sportowcami i triumfowała.

Naprawdę jestem w szoku, tak strasznie się cieszę!

- podkreśliła podekscytowana. W przemowie po odebraniu nagrody wspomniała, że już jako dziecko oglądała Bal Mistrzów Sportu i marzyła o wygranej. - Oglądałam Justynę Kowalczyk, która nieraz wygrywała ten plebiscyt, i sobie myślałam, że też chciałabym go wygrać. Jednak im byłam starsza uświadamiałam sobie, że chyba będzie ciężko - dodała. Mistrzyni Świata w kajakarskie górskim pojawiła się na gali ze swoim narzeczonym i trenerem Grzegorzem Hedwigiem. Tego wieczoru zdecydowała się na brązową kreację.

Klaudia Zwolińska postawiła na brąz. Kajakarka błyszczała na czerwonym dywanie

Klaudia Zwolińska na Galę Mistrzów Sportu wybrała połyskującą suknię sięgającą do ziemi z golfem w kolorze karmelowego brązu. Uwagę zwracała połyskująca tkanina, która sprawiła, że sukienka mieniła się w blasku fleszy. Całość dopełniła delikatnymi sandałami na obcasie i minimalistyczną biżuterią. Mistrzyni Świata w kajakarskie górskim tego wieczoru upięła włosy, pozostawiając z przodu luźno opadające pasma. Zdjęcie z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii.