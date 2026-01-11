Zamiast olśniewać, rozczarowała? Spójrzcie na suknię Załęckiej na Gali Mistrzów Sportu

10 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu. Tegoroczne wydarzenie miało szczególne znaczenie, ponieważ "Przegląd Sportowy" obchodził 100-lecie swojego plebiscytu. Na gali nie zabrakło znanych postaci ze świata sportu, takich jak Justyna Kowalczyk, Robert Kubica czy Bartosz Zmarzlik. Wśród gości byli także celebryci, którzy stawili się na czerwonym dywanie, prezentując swoje wieczorowe stylizacje. Choć na gali pojawiło się wiele zachwycających kreacji, nie wszystkie wybory były udane.

Agata Załęcka nie trafiła z kreacją? Wpadka na Gali Mistrzów Sportu

Jedną z osób, która niestety nie trafiła w dziesiątkę z wyborem kreacji, była Agata Załęcka, żona Jakuba Kwiatkowskiego - dyrektora TVP Sport. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w obcisłej sukni, która miała długi rękaw, golf oraz efektowne rozcięcie na nodze. Ciepły odcień beżu idealnie pasował do jej karnacji, jednak jak dostrzegł portal kobieta.wp.pl, sama forma sukni, a także materiał, z którego była wykonana, nie do końca zadziałały na jej korzyść. Fason sukni nie najlepiej podkreślał sylwetkę Agaty Załęckiej. W dodatku w świetle fleszy widoczna była bielizna, co zdecydowanie psuło efekt całej stylizacji. Do tego doszedł pasek, który ciągnął się od ramienia aż do rozcięcia, co dodało całemu wyglądowi nieco tandetnego charakteru. Choć sama kreacja w teorii mogła mieć potencjał, to elementy takie jak pasek i materiał sprawiły, że całość nie wyglądała tak elegancko, jak mogłaby. Załęcka postawiła na klasyczne dodatki: czarną kopertówkę, beżowe szpilki oraz kolczyki w kształcie kół. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Julia Szeremeta niemal zaliczyła upadek przed Galą Mistrzów Sportu

Wpadkę podczas Gali Mistrzów Sportu zaliczyła także Julia Szeremeta. Pięściarka, ubrana w dopasowaną mini na cienkich ramiączkach i ozdobioną ażurowym dołem, poruszała się z gracją, jednak schodząc ze schodów, niemal straciła równowagę. Jej sukienka zaczepiła się o sandał, przez co Szeremeta z trudem uniknęła upadku. Na szczęście udało się jej zachować równowagę i uniknąć poważniejszych obrażeń.