Rozenek tak odstawiła się na Galę Mistrzów Sportu. Modowy ekspert nie ma wątpliwości

W sobotę 10 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się tegoroczna Gala Mistrzów Sportu. Na czerwonym dywanie pojawili się nie tylko nominowani w plebiscycie, ale także wielu zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Prezenterka założyła na tę okazję kreację w odcieniu modnego brązu. Modowy ekspert, Michał Musiał skomentował wybór celebrytki.

Małgorzata Rozenek olśniła podczas Gali Mistrzów Sportu. "Stylizacja godna prawdziwej bogini"

Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana nie mogło zabraknąć na Gali Mistrzów Sportu. Podczas gdy były piłkarz postawił na klasyczną elegancję, jego ukochana zdecydowała się na spektakularną brązową suknię wysadzaną kryształkami. Stylizację uzupełniał wysoki kok z wypuszczonymi pasmami oraz świetlisty makijaż. Michał Musiał, redaktor modowy i stylista, skomentował dla Plotka kreację prezenterki.

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zachwyciła w długiej sukni. Fason kreacji jest bardzo nowoczesny i zgodny z aktualnymi trendami. Długie rękawy, powłóczysty dół i zaznaczona linia ramion - wszystko tutaj gra. W zestawieniu z połyskującą tkaniną w odcieniu brązu otrzymaliśmy piorunujący efekt. Elegancko upięty kok z luźno wypuszczonymi pasmami przy twarzy pięknie podkreślił szyję Małgorzaty. Stylizacja godna prawdziwej bogini

- zachwycał się ekspert.

Wpadka Julii Szeremety na Gali Mistrzów Sportu. Pięściarka straciła równowagę

Sportsmenki na co dzień zazwyczaj preferują wygodę i nie są przyzwyczajone do chodzenia na szpilkach w sięgających ziemi sukniach. Może to stwarzać pewne niedogodności podczas okazji takich jak Gala Mistrzów Sportu. Przekonała się o tym Julia Szeremeta. Pięściarka miała na sobie granatową suknię z połyskującej siateczki i błyszczące sandałki. Niestety, podczas schodzenia po schodach olimpijka straciła równowagę i była o krok od bolesnego upadku. Na szczęście w ostatniej chwili udało jej się opanować sytuację i uniknąć poważnych obrażeń.