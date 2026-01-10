Pamela Anderson niczym Marilyn Monroe. Demi Moore postawiła na klasykę

Początek roku wiąże się z zatrzęsieniem hollywoodzkich imprez. Rozpoczyna się nie tylko sezon nagród filmowych, ale także innych imprez branżowych. W piątek 9 stycznia w Santa Monica odbyła się gala organizowana przez magazyn "Women's Wear Daily". Na czerwonym dywanie pozowały największe gwiazdy. Która z nich prezentowała się najlepiej?

WWD Style Awards. Demi Moore i Pamela Anderson postawiły na czerń i błysk

Magazyn "Women's Wear Daily" to obok "Vogue’a" najpopularniejszy magazyn modowy na świecie, często nazywany "Biblią mody". Co roku czasopismo przyznaje własne nagrody modowe. Tegoroczną galę jak zwykle zaszczyciło swoją obecnością wiele znanych osobistości. Nie zabrakło Demi Moore, która od jakiegoś czasu przeżywa renesans kariery. Aktorka miała na sobie czarną połyskującą suknię, która idealnie podkreślała jej zgrabną sylwetkę. Stylizację uzupełniały okazały naszyjnik ze szmaragdami oraz dyskretna kopertówka. Na czerń postawiła także Pamela Anderson. Jej kreacja była nieco mniej oczywista. Gwiazda miała na sobie bowiem ciemną suknię, której krój przywodził na myśl klasyczny trencz. Uwagę zwracały także ogromne czarne okulary przeciwsłoneczne, a także włosy aktorki. Anderson zdecydowała się wrócić do platynowego blondu. Fryzura została natomiast najprawdopodobniej zainspirowana inną słynną blondynką - Marylin Monroe.

Gwiazdy brylowały na modowej gali. Hailey Bieber i Paris Hilton wyróżniały się z tłumu

Na gali pojawiła się także Paris Hilton. Jej stylizacja była znacznie mniej zachowawcza. Celebrytka nigdy nie ukrywała bowiem zamiłowania do wyróżniających się kreacji. Na taką też zdecydowała się tym razem. Gwiazda miała na sobie siateczkowy czarny kombinezon, na który nałożyła sukienkę mini w panterkę. Całość uzupełniały gładki kucyk, duże okrągłe kolczyki i błyszczące szpilki. Na czerwonym dywanie pozowała też Hailey Bieber. Modelka wybrała na tę okazję cekinową srebrną sukienkę długości midi. Kreacja sama w sobie była imponująca, gwiazda dobrała więc do niej jedynie delikatną biżuterię oraz czarne szpilki z odkrytymi palcami. Makijaż i fryzura były natomiast bardzo naturalne, aby nie odwracać uwagi od sukni.