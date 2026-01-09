Czerwień i róż w modzie - jak faux pas stało się trendem

Przez lata połączenie czerwieni i różu funkcjonowało jako przykład złamanej modowej zasady. Kolory uznawano za zbyt podobne, a jednocześnie zbyt intensywne, by mogły ze sobą współgrać. Dziś duet ten to świadomy modowy wybór, który idealnie wpisuje się w estetykę nowoczesnego maksymalizmu, dopamine dressing i odwagi stylistycznej. Współczesna moda odchodzi od neutralnych bezpiecznych opcji na rzecz ekspresyjnych alternatyw - a ten duet doskonale to oddaje. Najlepiej sprawdza się w stylizacjach, które stawiają na prostotę formy - im czystszy, prostszy krój, tym lepiej wybrzmiewa kolorystyczny kontrast. Widać to świetnie w przypadku swetra, na który postawiła Agnieszka Kaczorowska - duża krata, dekolt w kształcie litery V, brak dodatkowych ozdobników - tutaj kolor robi całą robotę. Czerwień i róż przestały ze sobą konkurować - dziś grają do jednej bramki.

REKLAMA

Kiedyś - wpadka, dziś - największy hit. Ten duet kolorów jeszcze niedawno był całkowicie zakazany fot. Sinsay

Jak nosić czerwony i różowy, żeby wyglądało to nowocześnie?

Kluczem do udanej stylizacji w czerwieni i różu jest proporcja i spójność. Najbezpieczniejszą, a jednocześnie bardzo modną opcją jest zestawienie jednego koloru jako dominującego i drugiego jako akcentu. Świetnie sprawdzają się monochromatyczne różowe lub czerwone stylizacje przełamane dodatkami w kontrastującym kolorze - torebką, butami lub paskiem. Bardziej zaawansowaną opcją jest total look oparty na kilku odcieniach różu i czerwieni jednocześnie, najlepiej w podobnej temperaturze barw. Stylowo wyglądają także połączenia różnych faktur: matowa wełna z połyskującą satyną, miękka dzianina z lakierowaną skórą. To trend, który najlepiej prezentuje się w minimalistycznych, miejskich zestawach, gdzie kolor gra pierwsze skrzypce.

Kiedyś - wpadka, dziś - największy hit. Ten duet kolorów jeszcze niedawno był całkowicie zakazany fot. Sinsay

Stylizacje w czerwieni i różu - komu i na co pasują najlepiej?

Połączenie czerwonego i różowego wyjątkowo dobrze prezentuje się na prostych, klasycznych fasonach - wyżej już wspomnianych grubych swetrach, garniturach, satynowych slip dress, oversize’owych płaszczach czy dzianinowych kompletach. To duet, który nadaje stylizacji charakteru i sprawia, że nawet najprostszy look wygląda modowo i świadomie. Czerwień i róż pasują zarówno do eleganckich zestawów wieczorowych, jak i do codziennych stylizacji streetwearowych - wszystko zależy od materiałów i dodatków. W wersji dziennej warto postawić na stonowane odcienie i sportowe akcenty, wieczorem można pozwolić sobie na głęboką czerwień i intensywny róż w bardziej wyrazistym wydaniu. To trend dla osób, które nie boją się koloru i traktują modę jako formę ekspresji, a nie zbiór sztywnych zasad.