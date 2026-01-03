Internauci aktywnie komentują koncert "Sylwester z Dwójką". Emocje wzbudził m.in. występ Dody, która latała nad sceną. Głośno zrobiło się także o show Maryli Rodowicz, która zadbała o oryginalną choreografię. Podczas hitu "Wsiąść do pociągu" siedziała na pokrytej kwiatami huśtawce w sukni ze złotym gorsetem i tiulowym czerwonym dołem. Towarzyszyli jej mężczyźni bez koszulek. Później wokalistka zmieniła strój i zaprezentowała się w kowbojskiej kreacji - krótkich szortach, kozakach i kapeluszu. Wygląd Rodowicz nie przypadł do gustu wszystkich internautów. W obronie wokalistki stanęła ekspertka od mody, kodu ubioru i autoprezentacji - Dorota Wolff.

Maryla Rodowicz zaszalała z sylwestrową kreacją. Ekspertka ma jasne zdanie. "Kolorowe jarmarki ma we krwi"

Dorota Wolff opublikowała na swoim profilu na Facebooku wpis na temat kowbojskiej stylizacji Maryli Rodowicz. Zwróciła się do internautów, którzy krytykowali wygląd wokalistki. "Nie zmieniajcie na siłę Maryli Rodowicz. Kolorowe jarmarki ma we krwi i właśnie za to ją lubimy. Styl Maryli Rodowicz nigdy nie był zachowawczy ani 'bezpieczny'. Od początku kariery scena była dla niej miejscem spektaklu, a nie tłem. Jej występy zawsze były widowiskiem totalnym: muzyka, emocje i kostium jako manifest osobowości" - napisała.

Eksperta zauważyła, że Rodowicz świadomie buduje swój wizerunek przez strój. "Jej sceniczne kreacje są odważne, teatralne, często inspirowane innymi artystkami, popkulturą i estradowym rozmachem. (...) Ona nie jest minimalistką. Jest ikoną estrady. Jest kolorem, przesadą, energią, zamierzonym kiczem i zabawą" - dodała. Zdjęcia stylizacji Maryli Rodowicz z sylwestrowego koncertu znajdziecie w naszej galerii.

Maryla Rodowicz o swoich stylizacjach. "Zawsze proszę..."

Maryla Rodowicz nie przejmuje się komentarzami na temat swojego stylu. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że lubi zaskakiwać swoich fanów. "Zawsze proszę krawca czy stylistę o trochę prowokacji. Odpowiada mi wtedy: Nie, będzie ci widać majtki. A ja: I o to chodzi! Poza tym modne są przezroczystości, więc jestem modna" - powiedziała wokalistka.