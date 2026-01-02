Melania Trump w horrendalnie drogiej stylizacji. Cena szpilek dosłownie zwala z nóg

Donald Trump i Melania Trump od dawna witają Nowy Rok w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. To właśnie tam, w otoczeniu zaproszonych gości ze świata polityki i show-biznesu, prezydencka para tradycyjnie żegna stary rok. Tegoroczna noc sylwestrowa nie była wyjątkiem, a wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów z całego świata.

Melania Trump zachwyciła srebrną kreacją w sylwestra. Cena błyszczącej sukienki robi wrażenie

Choć program wieczoru obfitował w atrakcje i rozmowy o polityce oraz przyszłości, to jedno było pewne: wszystkie spojrzenia skierowane były na Melanię Trump. Pierwsza dama Ameryki ponownie udowodniła, że doskonale wie, jak wywołać modowe poruszenie. Małżonka Donald Trumpa pojawiła się na sylwestrowej gali w połyskującej, srebrnej sukni, która natychmiast została okrzyknięta jedną z jej najbardziej spektakularnych stylizacji ostatnich miesięcy.

Jak prześledzili twórcy modowego konta na Instagramie fitswan.co, dopasowana kreacja odsłaniająca ramiona pochodzi od marki The New Arrivals Ilkyaz Ozel i kosztowała 1581 dolarów (około 5 670 zł). Choć sama suknia robiła ogromne wrażenie, to okazuje się, że wcale nie ona była najdroższym elementem stylizacji. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w naszej galerii.

Melania Trump pokazała się w ekskluzywnej marce butów. Model szpilek, które miała na sobie, kosztuje fortunę

Jak sprawdzili twórcy tego samego modowego konta, prawdziwie luksusowym akcentem okazały się jednak buty. Melania Trump dobrała do sukni brokatowe szpilki o klasycznym kroju od Christiana Louboutina, których cena wynosi aż 2995 dolarów (około 10 730 zł). To właśnie obuwie było najkosztowniejszą częścią sylwestrowego looku pierwszej damy i wyraźnie podkreślało jego ekskluzywny charakter.

Warto dodać, że całość stylizacji żony Donalda Trumpa uzupełniała klasyczna fryzura. Do takiego looku niepotrzebna była żadna biżuteria. Melania Trump po raz kolejny pokazała, że nawet przy minimalistycznych dodatkach potrafi stworzyć stylizację, o której mówi się w mediach jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia, na którym zagościła.