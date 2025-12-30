Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński od 2020 roku jest mężem hrabianki Heleny Mańkowskiej. Małżonkowie nie tylko często pojawiają się na prestiżowych wydarzeniach, ale też kultywują rodzinne tradycje. Jedną z nich jest uroczystość wspólnego kolędowania, która połączona jest ze zbiórką środków dla potrzebujących. 29 grudnia na Instagramie fundacji księcia Lubomirskiego pojawiły się zdjęcia z wydarzenia. Internauci w komentarzach zwrócili zwłaszcza uwagę na sukienkę, którą Helena Mańkowska wybrała na to spotkanie.

Sukienka Heleny Mańkowskiej pod lupą internautów. Zasypali ją komplementami

Na wspólne kolędowanie książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wybrał klasyczny granatowy garnitur, który zestawił z błękitną koszulą. Jego ukochana miała na sobie z kolei niebieską, krótką, luźną sukienkę z asymetrycznymi rękawami. Helena Mańkowska zestawiła kreację z butami na obcasie i niedużą kopertówką.

Strój hrabianki niezwykle spodobał się fanom pary. "Pięknie państwo dobrali się kolorystycznie. Pani Helena pięknie - kolor idealny", "Tak od czasu do czasu zerkam na panią Helenę i widzę piękną kobietę, a w tej niebieskiej sukience wygląda super", "Pani Helena - super dobrana niebieska sukienka, wyglądała rewelacyjnie (proszę przekazać)" - możemy przeczytać. Ostatni z komentarzy doczekał się odpowiedzi. "Oczywiście, z przyjemnością przekażemy. Pozdrowienia" - odpisano.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński o relacji z Dominiką Kulczyk. Zaskakujące słowa

Jan Lubomirski-Lanckoroński wcześniej był mężem Dominiki Kulczyk. Para pobrała się w 2001 roku, jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem w 2013 roku. Lubomirski i Kulczyk doczekali się dwójki dzieci. Książę w rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, że ma bardzo dobre, a wręcz przyjacielskie relacje z byłą żoną. Co ciekawe, Kulczyk świetnie dogaduje się również z jego obecną ukochaną. - Najgorsze jest to, że jak się spotkają, to często mnie obgadują. Więc to mogę akurat zaliczyć do negatywnych. Oczywiście żartuję, ale spotykamy się dosyć często, także ze względu na dzieci, które krążą pomiędzy naszymi domami - wyjawił.