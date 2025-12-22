Madonna od lat kojarzy się z odważnym wizerunkiem, mocnym makijażem i zdjęciami dopracowanymi w każdym detalu. Tym razem piosenkarka postanowiła jednak zaskoczyć fanów i pokazać się w znacznie bardziej naturalnej odsłonie. Z okazji Chanuki opublikowała w mediach społecznościowych fotografie, na których zapozowała bez makijażu i bez widocznych filtrów.

Madonna pokazała się bez makijażu i filtrów. Tak świętowała Chanukę

Obecnie Madonna intensywnie pracuje nad nowym albumem, którego premiera zapowiadana jest na wiosnę przyszłego roku. Nagrania odbywały się w Londynie, skąd 67-latka regularnie dzieliła się zdjęciami ze studia. Teraz jednak piosenkarka przebywa w Nowym Jorku. Na co dzień towarzyszy jej prywatny fotograf, odpowiedzialny za charakterystycznie wygładzone i retuszowane kadry. Tym razem jednak Madonna sama sięgnęła po telefon. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia z domowej celebracji Chanuki w jej nowojorskim apartamencie. Celebrytka zapozowała w satynowej koszuli nocnej z koronkowym wykończeniem, całkowicie bez makijażu. Zobaczycie je w naszej galerii:

Madonna od lat interesuje się judaizmem - choć formalnie nie przeszła na tę religię, od blisko trzech dekad zgłębia kabałę i uczestniczy w żydowskich obrzędach. Jej synowie, Rocco i David, w wieku 13 lat obchodzili bar micwę, a sama artystka w 2004 roku przyjęła hebrajskie imię Estera. Nic więc dziwnego, że Chanuka ma dla niej szczególne znaczenie.

Madonna spotkała się z byłym mężem

Podczas pobytu w Londynie Madonna niespodziewania spotkała się z byłym mężem, Guyem Ritchiem. Byli małżonkowie zapozowali do wspólnego zdjęcia u boku syna, Rocco Ritchiego, aby okazać mu wsparcie w jego artystycznej karierze. Para poznała się w 1999 roku, a rok później wzięła ślub w Szkocji. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2008 roku. Po rozstaniu toczyli burzliwy spór o opiekę nad synem, który szczególnie zaostrzył się w 2015 roku, gdy Rocco zdecydował się zamieszkać z ojcem w Londynie. Ostatecznie konflikt zakończył się ugodą rok później. Po latach napięć emocje najwyraźniej opadły. 12 grudnia Madonna i Guy Ritchie pojawili się razem na wystawie sztuki Rocco Ritchiego. Wspólnie zapozowali do zdjęcia, które możecie zobaczyć TUTAJ.