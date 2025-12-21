Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się nagraniami w mediach społecznościowych. Aktorka i dziennikarka kontaktuje się z fanami na porządku dziennym na Instagramie. Często pokazuje fragmenty z życia zawodowego i kulisy swojej pracy na planie. Na jej koncie znajdziemy również mnóstwo fotografii z ukochanym. Tym razem Cichopek podzieliła się z obserwatorami nagraniami swoich nowych kreacji. Celebrytka zapozowała w trzech strojach, które były bardzo eleganckie. W swojej sypialni urządziła prawdziwy pokaz mody.

Zobacz wideo Serowska spotkała się z Cichopek: Znam takie zagrywki I Galaktyka Plotek

Katarzyna Cichopek pokazała nowe stroje. Tak zaprezentowała się w trzech sukienkach

Katarzyna Cichopek chwyciła za telefon i nagrała swój niewielki "pokaz mody" w sypialni. Zapozowała w pokoju, pokazując obserwatorom nowe kreacje. Pierwsza z nich miała czerwony kolor. Sukienka miała także długi rękaw i była średniej długości. Była bardzo klasycznym wyborem. Druga z sukienek pewnie zaskoczyła niejedną osobą. Lśniąca i biała kreacja miała w sobie nietypowy dodatek - mowa o piórach przy rękawach. Nie da się ukryć, że od razu zwróciła uwagę. Trzecia propozycja była nieco odważniejsza. Cichopek w czarnej, długiej kreacji miała wycięcie na brzuch. Uroku dodała jednak koronka i krój na jedno ramię. Jaka sukienka najbardziej przypadła wam do gustu? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ubrali już choinkę. Fani nie mogli się powstrzymać od komentarzy

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w grudniowym nagraniu pokazali, jak wykonują z krepiny białe płatki, które po złożeniu tworzyły ozdoby w kształcie kwiatów. Para umieściła je następnie na swojej choince. Również w tym przypadku obserwatorzy byli podzieleni. "Super! I ten czas spędzony razem. Bezcenny", "Wygląda to naprawdę ciekawie! Muszę spróbować" - pisała część osób w komentarzach. Znaleźli się jednak i tacy, na których ozdoby nie zrobiły pozytywnego wrażenia. "Co to jest?", "Zabija piękny charakter choinki", "Niestety nie wygląda to dobrze" - komentowali użytkownicy. Zdjęcia choinki Kurzopków znajdziecie w galerii w artykule: "Kurzopki pokazały własnoręczną ozdobę choinkową, a teraz jest zadyma. 'Co to jest?'". ZOBACZ TEŻ: Cichopek zaszalała z kreacją na firmową wigilię. Spójrzcie na wycięcia