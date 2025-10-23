Sharon Stone walczyła z łysieniem. Teraz zdradziła, co sprawiło, że jej włosy odrosły

Sharon Stone nie zwalnia tempa i mimo upływu czasu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 67-letnia aktorka wcieliła się ostatnio w czarny charakter w drugiej części thrillera "Nobody". Natomiast już niebawem będziemy mieli okazję podziwiać ją w komediodramacie "In Memoriam". Z zapowiedzi wynika, że w tej produkcji zobaczymy gwiazdę z zupełnie innej strony. Jak ona to robi, że za każdym razem wygląda zjawiskowo i aż trudno oderwać od niej wzrok? Uwagę bez wątpienia przykuwa jej fryzura. Okazuje się, że Sharon Stone ma pewien trik, który pozwala jej zachować włosy pełne blasku i objętości. Efekt jest fenomenalny.

Włosy gęste i pełne blasku. Sharon Stone poleca tę metodę

Sharon Stone publicznie opowiedziała o problemie z łysieniem. W 2001 roku gwiazda przeszła bardzo poważny udar mózgu, który mógł w jakiś sposób się do tego przyczynić. Teraz zdradziła trik, który pomógł jej poradzić sobie z łysieniem androgenowym. W jednym z wywiadów dla Byrdie, aktorka wyjawiła, że stosuje specjalny szampon, który pomaga jej odżywić włosy, a jednocześnie zwiększa ich objętość i zachowuje blask. "Zaczęłam używać szamponu i odżywki, a także odżywki bez spłukiwania na czyste już włosy" - zdradziła. Po czym dodała:

Wszystkie włosy, które straciłam tutaj, po bokach, po udarze, odrosły. I mam włosy!

- skwitowała. Choć specjaliści wyraźnie twierdzą, że nie ma "magicznego" szamponu, który sprawi, że włosy nagle zaczną wypadać, to w pewnych preparatach znajdują się jednak formuły, które mogą pomóc w stworzeniu zdrowszego środowiska dla wzrostu włosów, a także utrzymują skórę głowy czystą i nawilżoną. Warto pamiętać, że zdrowe włosy to suma wielu czyyników - zadbanej i nawilżonej skóry głowy oraz zdrowej i pełnowartościowej diety. We wzroście nowych włosów mogą pomóc regularne peelingi oraz masaże skóry głowy ze specjalnymi wcierkami.

Sharon Stone przed laty przeszła udar. Lekarze dawali jej jeden procent szans na przeżycie

Warto dodać, że nie jest to pierwszy raz, gdy aktorka powiedziała o przebytym udarze. W jednym z wywiadów BBC zalała się łzami, kiedy opowiadał o momencie, w którym doznała udaru. To wtedy przyznała, że nie mogła wstać, by wezwać pomoc. - Leżałam na podłodze i nie mogłam wezwać karetki. Kiedy wróciłam do domu [ze szpitala - przyp. red.] przeczytałam w magazynie "People", że przez 30 dni nie będzie wiadomo, czy przeżyję, czy umrę - mówiła i dodała, że lekarze dawali jej tylko jeden proc. szans na przeżycie. Po udarze musiała także uczyć się na nowo podstawowych czynności, jak chodzenie i mówienie.

