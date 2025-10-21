Na corocznej gali Kobieta Roku Glamour magazyn decyduje się na wyróżnienie kobiet, które inspirują i mają wpływ na popkulturę. Na wydarzeniu jak zawsze nie zabrakło gwiazd, które chętnie pozowały na ściance. Zobaczyliśmy m.in. Dodę, Joannę Koroniewską oraz Klaudię Halejcio. Na jakie stylizacje postawiły tego wieczora?

Doda eksponowała nogi w bieli. Klaudia Halejcio pokazała się w ciemnej wersji

Doda przybyła na wydarzenie w dość odważnej kreacji, która bardzo eksponowała jej nogi. Piosenkarka brylowała w białym, wyciętym kombinezonie. Jego górą była oversize'owa marynarka, która przepasana była szerokim paskiem z guzikami. Dołem stylizacji były spodenki. Gwiazda postawiła na białe, choć prześwitujące, rajstopy i szpilki w jasnym odcieniu. Jeśli chodzi o fryzurę, wokalistka zdecydowała się na spięcie włosów w koka. Całość uzupełniły złote kolczyki. Klaudia Halejcio postawiła na zupełnie inną kolorystykę. Celebrytka również pojawiła się w oversize'owej marynarce, choć miała ona brązowy odcień. Influencerka postawiła na czarne rajstopy we wzory, na których pojawiły się spodnie z siatki. Halejcio upięła włosy w wysoką kitkę, a na jej uszach dostrzec można złote kolczyki.

Joanna Koroniewska brylowała z piórami. Justyna Steczkowska poszła w welur

Na ściance pozowała także Joanna Koroniewska. Aktorka wybrała krótyką sukienkę wiązaną na szyi w dość nieoczywistym kolorze, który był połączeniem brązu i szarości. Na nogi wsunęła czarne kozaki. Uwagę w tej stylizacji zdecydowanie przyciągały pióra, które znajdowały się przy samej szyi gwiazdy. W dłoni Koroniewskiej można było dostrzec małą, brązową torebkę. Gwiazda postawiła na rozpuszczone włosy, które zakręciła.

