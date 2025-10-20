Agnieszka Hyży należała do grona gwiazd, które pojawiły się na 28. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Prezenterka poprowadziła przy tym całe wydarzenie wraz z Błażejem Stenclem. Hyży zachwyciła tego wieczoru wyjątkową kreacją. Tylko spójrzcie na jej suknię!
Hyży zdecydowanie dołączyła do najlepiej ubranych gwiazd wieczoru. Jako prowadząca na pewno chciała wyróżnić się pośród innych przybyłych na wydarzenie. Prezenterka zaprezentowała się w śliwkowej sukni z wycięciem na nogę oraz głębokim dekoltem. W oczy rzuca się także ciekawe zdobienie z przodu kreacji w kształcie obszernej kokardy. Hyży dopełniła całość look'u subtelną, złotą biżuterią oraz beżowymi sandałkami na obcasie. Nienagannie wyglądały przy tym również włosy gwiazdy, które wystylizowano w modny sposób, jak i jej zachowany w naturalnych odcieniach makijaż.
Oprócz Agnieszki Hyży należy też wspomnieć o innych gwiazdach, których kreacje wyróżniły się na czerwonym dywanie. Okazało się, że większość z nich postawiła na monochromatyczne, czarne stylizacje. Małgorzata Tomaszewska zjawiła się na imprezie w eleganckiej bluzce z głębokim dekoltem oraz skórzanej, długiej spódnicy. Pełen look dopełniła złotymi dodatkami oraz również skórzaną torebką. Joanna Liszowska także zaprezentowała się w czerni. Ubrała marynarkową sukienkę z ciekawym zdobieniem oraz ciemne rajstopy i obcasy. Co ciekawe, aktorka pokazała się przy tym w odmienionym wydaniu - w wyprostowanych włosach. W kreacji w tym samym kolorze pojawiła się też Sandra Hajduk-Popińska. Dziennikarka pozowała na czerwonym dywanie w ekstrawaganckiej sukni z półgolfem i długiem rękawem o kroju aż do ziemi. Stylizację dopełniła ciekawymi wsuwkami we włosach. Więcej na temat kreacji gwiazd oraz ich zdjęcia znajdziecie w artykule: "Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła".
