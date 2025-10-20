Agnieszka Hyży należała do grona gwiazd, które pojawiły się na 28. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Prezenterka poprowadziła przy tym całe wydarzenie wraz z Błażejem Stenclem. Hyży zachwyciła tego wieczoru wyjątkową kreacją. Tylko spójrzcie na jej suknię!

Zobacz wideo Hyży poznała Lewandowską. Mówi, czego uczy Klarę i Laurę

Agnieszka Hyży zachwyciła podczas Telekamer 2025. Jej suknia zapada w pamięć

Hyży zdecydowanie dołączyła do najlepiej ubranych gwiazd wieczoru. Jako prowadząca na pewno chciała wyróżnić się pośród innych przybyłych na wydarzenie. Prezenterka zaprezentowała się w śliwkowej sukni z wycięciem na nogę oraz głębokim dekoltem. W oczy rzuca się także ciekawe zdobienie z przodu kreacji w kształcie obszernej kokardy. Hyży dopełniła całość look'u subtelną, złotą biżuterią oraz beżowymi sandałkami na obcasie. Nienagannie wyglądały przy tym również włosy gwiazdy, które wystylizowano w modny sposób, jak i jej zachowany w naturalnych odcieniach makijaż.

Gwiazdy olśniły w czerni na Telekamerach. Te kreacje mocno się wyróżniały

Oprócz Agnieszki Hyży należy też wspomnieć o innych gwiazdach, których kreacje wyróżniły się na czerwonym dywanie. Okazało się, że większość z nich postawiła na monochromatyczne, czarne stylizacje. Małgorzata Tomaszewska zjawiła się na imprezie w eleganckiej bluzce z głębokim dekoltem oraz skórzanej, długiej spódnicy. Pełen look dopełniła złotymi dodatkami oraz również skórzaną torebką. Joanna Liszowska także zaprezentowała się w czerni. Ubrała marynarkową sukienkę z ciekawym zdobieniem oraz ciemne rajstopy i obcasy. Co ciekawe, aktorka pokazała się przy tym w odmienionym wydaniu - w wyprostowanych włosach. W kreacji w tym samym kolorze pojawiła się też Sandra Hajduk-Popińska. Dziennikarka pozowała na czerwonym dywanie w ekstrawaganckiej sukni z półgolfem i długiem rękawem o kroju aż do ziemi. Stylizację dopełniła ciekawymi wsuwkami we włosach. Więcej na temat kreacji gwiazd oraz ich zdjęcia znajdziecie w artykule: "Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła".