Dębska błyszczy w czerwieni na Telekamerach. Kiedy się odwróciła... wow!

20 października oczy wszystkich miłośników polskiej telewizji skierowane były na 28. edycję plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Trwające od 8 września głosowanie wyłoniło grono najbardziej cenionych aktorów, aktorek i twórców serialowych, a wśród nominowanych nie zabrakło Marii Dębskiej, która rywalizowała o statuetkę w kategorii aktorka. Gwiazda, znana z wyrazistych ról i niezwykłej charyzmy, pojawiła się na ściance w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła uwagę fotoreporterów.

Telekamery Tele Tygodnia. Maria Dębska błyszczała na ściance, i to dosłownie

Na czerwonym dywanie aktorka zaprezentowała się w spektakularnej, połyskującej sukni w kolorze intensywnej czerwieni, wyszywanej cekinami, która perfekcyjnie podkreślała jej sylwetkę. Kreacja o dopasowanym kroju przyciągała wzrok zarówno frontem, jak i efektownymi wycięciami po bokach, subtelnie ukrytymi pod transparentnym materiałem. Całość dopełniły klasyczne, lakierowane szpilki w odcieniu dopasowanym do sukni, elegancka biżuteria oraz gładko upięte włosy, które odsłoniły twarz i podkreśliły delikatny, świetlisty makijaż. Maria Dębska po raz kolejny udowodniła, że wśród innych wyróżnia się wyczuciem stylu. Stylizację, o której mowa, zobaczysz w naszej galerii:

Przypomnijmy, że w plebiscycie poza Marią Dębską o tytuł najlepszej aktorki walczą: Vanessa Aleksander, Jolanta Fraszyńska, Wiktoria Gorodecka, Lena Góra, Agata Kulesza, Natalia Rybicka, Anna Szymańczyk, Katarzyna Wajda oraz Barbara Wypych. Ostatecznie laureatką Telekamer Tele Tygodnia została Vanessa Aleksander.

