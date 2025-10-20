Na evencie zorganizowanym przez znaną markę biżuteryjną W.Kruk nie brakowało gwiazd w wyjątkowych stylizacjach. Dominującym motywem na różowej ściance okazała się klasyczna czerń. Widać, wiec, że gwiazdy postawiły na ponadczasową elegancję. Było warto.

Martyna Wojciechowska i Maffashion na evencie marki biżuteryjnej. Postawiły na klasykę, ale urozmaiciły ją stylowymi dodatkami

Wśród znanych twarzy pojawiła się Martyna Wojciechowska, która postawiła na elegancką czarną sukienkę z golfem. Całość dopełniał wieczorowy makijaż, starannie spięte włosy oraz biżuteria - masywne bransoletki i srebrny naszyjnik dodawały podróżniczce blasku i podkreślały jej wyjątkowy styl. Podobny wybór padł na Maffashion, która również zdecydowała się na ciemny look. Celebrytka przepasała marynarkę skórzanymi paskami, które nadały jej stylizacji rockowego charakteru. Jej look uzupełniały masywne kolczyki, które świetnie wpisały się temat wydarzenia i przyciągały uwagę fotoreporterów. Na evencie nie zabrakło także Katarzyny Nosowskiej, która została ambasadorka marki W.Kruk. Wokalistka wybrała ciemny zestaw - czarną kurtkę połączoną z przewiązaną spódnicą, a srebrne buty pięknie kontrastowały z całą stylizacją. Z kolei Mikołaj Krajewski - syn artystki - postawił na elegancką koszulę, ciemne spodnie i sportowe buty.

Agata Kulesza zachwyciła na evencie marki biżuteryjnej. Na scenie zagościła Katarzyna Nosowska, która zaśpiewała wraz z synem

Na ściance pojawiła się także Agata Kulesza zdecydowała się na klasykę w swoim wydaniu - do eleganckiego, ciemnego wełnianego swetra dobrała czarną plisowaną spódnicę. Stylizację uzupełniał naturalny makijaż, skórzane buty i masywny srebrny łańcuszek, który dodał charakteru całemu zestawowi. Aktorka postawiła na rozpuszczone włosy. Warto zaznaczyć, że wspomniana już Katarzyna Nosowska nie tylko pojawiła się na wydarzeniu, ale również wraz z synem zagościła również na scenie, dając muzyczny występ ku uciesze zebranych gości.