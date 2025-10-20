Powrót na stronę główną
Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła
W poniedziałek 20 października odbyła się 28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Na wydarzeniu nie zabrakło największych, polskich gwiazd.
Małgorzata Tomaszewska, Joanna Liszowska
Fot. KAPiF

28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia przyciągnęła wiele znakomitych polskich osobistości. Na imprezie zorganizowanej w Muzeum Polin, pojawili się przede wszystkim nominowani do nagród. Przypomnijmy, że zwycięzców wybierano w kategoriach: Aktor, Aktorka, Serial, Juror, Komentator/Dziennikarz sportowy, Format rozrywkowy, Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Jak gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie?

Telekamery Tele Tygodnia. Małgorzata Tomaszewska i Joanna Liszowska olśniły w czerni

Na wydarzeniu pojawiła się m.in. Małgorzata Tomaszewska, która zdecydowała się na w pełni czarną kreację. Dziennikarka zestawiła elegancką bluzkę z głębokim dekoltem ze skórzaną, długą spódnicą. Stylizację dopełniły złote dodatki oraz również skórzana torebka. Na czarny look postawiła także Joanna Liszowska. Aktorka zjawiła się na imprezie w odmienionym wydaniu - wyprostowanych włosach. Ubrała czarną marynarkową sukienkę z ciekawym zdobieniem oraz czarne rajstopy i obcasy. W kreacji w tym samym kolorze pojawiła się też Sandra Hajduk. Dziennikarka zaprezentowała się przy tym na czerwonym dywanie w ekstrawaganckiej sukni z półgolfem i długiem rękawem o kroju aż do ziemi. Look dopełniła ciekawymi wsuwkami we włosach. Kolejną gwiazdą w czarnej stylizacji okazała się Jagna Niedzielska. Popularna kucharka pokazała się jednak w ciemnym, satynowym garniturze, do którego ubrała rękawiczki oraz dobrała kopertówkę. W jeszcze jednej czarnej kreacji, która przykuwała uwagę na czerwonym dywanie, zaprezentowała się Małgorzata Pieńkowska. Aktorka postawiła na welurową, prostą suknię z dekoltem, którą zestawiła z czarnymi obcasami. Pazura całej stylizacji dodała jednak torebka w panterkę. 

Nominowani do Telekamer. To oni mogą otrzymać nagrody

Jak wspominaliśmy, gwiazdy oraz produkcje są nominowane w ośmiu kategoriach. O nagrodę najlepszego aktora walczyć będą: Krzysztof Czeczot, Michał Czernecki, Paweł Domagała, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Cezary Pazura, Bartłomiej Topa, Tomasz Włosok oraz Adam Woronowicz. W kategorii Aktorki wyróżniono: Vanessę Aleksander, Marię Dębską, Jolantę Fraszyńską, Wiktorię Gorodecką, Lenę Górę, Agatę Kuleszę, Natalię Rybicką, Annę Szymańczyk, Katarzynę Wajdę oraz Barbarę Wypych. W ciekawej kategorii Juror, wygranego lub wygraną wybiorą pomiędzy: Cleo, Michałem Danilczukiem, Robertem Janowskim, Dawidem Kwiatkowskim, Rafałem Maserakiem, Tatianą Okupnik, Marcinem Prokopem, Dorotą Szelągowską oraz Stefano Terrazzino. Pełną listę nominowanych znajdziecie TUTAJ.

