28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia przyciągnęła wiele znakomitych polskich osobistości. Na imprezie zorganizowanej w Muzeum Polin, pojawili się przede wszystkim nominowani do nagród. Przypomnijmy, że zwycięzców wybierano w kategoriach: Aktor, Aktorka, Serial, Juror, Komentator/Dziennikarz sportowy, Format rozrywkowy, Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Jak gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie?

Telekamery Tele Tygodnia. Małgorzata Tomaszewska i Joanna Liszowska olśniły w czerni

Na wydarzeniu pojawiła się m.in. Małgorzata Tomaszewska, która zdecydowała się na w pełni czarną kreację. Dziennikarka zestawiła elegancką bluzkę z głębokim dekoltem ze skórzaną, długą spódnicą. Stylizację dopełniły złote dodatki oraz również skórzana torebka. Na czarny look postawiła także Joanna Liszowska. Aktorka zjawiła się na imprezie w odmienionym wydaniu - wyprostowanych włosach. Ubrała czarną marynarkową sukienkę z ciekawym zdobieniem oraz czarne rajstopy i obcasy. W kreacji w tym samym kolorze pojawiła się też Sandra Hajduk. Dziennikarka zaprezentowała się przy tym na czerwonym dywanie w ekstrawaganckiej sukni z półgolfem i długiem rękawem o kroju aż do ziemi. Look dopełniła ciekawymi wsuwkami we włosach. Kolejną gwiazdą w czarnej stylizacji okazała się Jagna Niedzielska. Popularna kucharka pokazała się jednak w ciemnym, satynowym garniturze, do którego ubrała rękawiczki oraz dobrała kopertówkę. W jeszcze jednej czarnej kreacji, która przykuwała uwagę na czerwonym dywanie, zaprezentowała się Małgorzata Pieńkowska. Aktorka postawiła na welurową, prostą suknię z dekoltem, którą zestawiła z czarnymi obcasami. Pazura całej stylizacji dodała jednak torebka w panterkę.

Nominowani do Telekamer. To oni mogą otrzymać nagrody

Jak wspominaliśmy, gwiazdy oraz produkcje są nominowane w ośmiu kategoriach. O nagrodę najlepszego aktora walczyć będą: Krzysztof Czeczot, Michał Czernecki, Paweł Domagała, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Cezary Pazura, Bartłomiej Topa, Tomasz Włosok oraz Adam Woronowicz. W kategorii Aktorki wyróżniono: Vanessę Aleksander, Marię Dębską, Jolantę Fraszyńską, Wiktorię Gorodecką, Lenę Górę, Agatę Kuleszę, Natalię Rybicką, Annę Szymańczyk, Katarzynę Wajdę oraz Barbarę Wypych. W ciekawej kategorii Juror, wygranego lub wygraną wybiorą pomiędzy: Cleo, Michałem Danilczukiem, Robertem Janowskim, Dawidem Kwiatkowskim, Rafałem Maserakiem, Tatianą Okupnik, Marcinem Prokopem, Dorotą Szelągowską oraz Stefano Terrazzino. Pełną listę nominowanych znajdziecie TUTAJ.