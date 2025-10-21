Roksana Węgiel diametralnie zmieniła się od czasu występów w "The Voice Kids", czyli programu, który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność. Dziś ma 20 lat, jest w związku małżeńskim z Kevinem Mglejem i rozwija się na zagranicznej uczelni i wydoroślała. Zmieniła też wierunek - obecnie nie ma śladu po jej kruczoczarnych pasmach.

Roksana Węgiel postawiła na naturalność. Chodzi o włosy

Widzieliśmy wokalistkę w brązie, blondzie oraz bardzo ciemnych włosach, w których pokazywała się ostatnio. Węgiel zapragnęła jednak powrotu do korzeni i obecnie ma brązowe włosy jak dawniej. "Zaszaleliśmy przed koncertem i wróciłam do naturalnego koloru" - opisała gwiazda, prezentując nową fryzurę. "Jeszcze niedawno były do ramion. Tak wyglądają proste, zero doczepów, w końcu po moich eksperymentach odżyły" - dodała, prezentując obecny stan włosów. To prawda - Węgiel jako wokalistka często koncertuje i pokazuje się na ściankach, gdzie zawsze jest wystylizowana. To także odbija się na kondycji jej włosów.

Roksana Węgiel jest już rok żoną Kevina Mgleja. Nadeszła pora na podsumowanie

Gwiazda nie szczędzi romantycznych wyznań na Instagramie. Z okazji rocznicy małżeństwa Węgiel pokusiła się o wpis nawiązujący do związku. "Pierwsza rocznica. Kocham cię mężu" - napisała. O ich bajkowym ślubie pisali wszyscy - Roxie pokazała się w długiej sukni z koronkowymi akcentami oraz welonem, który wyglądał w połączeniu z całością spektakularnie. Co pewien czas zakochani mówią o związku. Nieco więcej o tym, jak układa się parze dowiedzieliśmy się z wpisu jej męża. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą... z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - oznajmił Kevin Mglej, co wzruszyło fanów znanego duetu. Wiemy, że ważnym filarem związku tej dwójki jest wiara, dlatego też zakochani wzięli ślub kościelny.