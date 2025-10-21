Roksana Węgiel diametralnie zmieniła się od czasu występów w "The Voice Kids", czyli programu, który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność. Dziś ma 20 lat, jest w związku małżeńskim z Kevinem Mglejem i rozwija się na zagranicznej uczelni i wydoroślała. Zmieniła też wierunek - obecnie nie ma śladu po jej kruczoczarnych pasmach.
Widzieliśmy wokalistkę w brązie, blondzie oraz bardzo ciemnych włosach, w których pokazywała się ostatnio. Węgiel zapragnęła jednak powrotu do korzeni i obecnie ma brązowe włosy jak dawniej. "Zaszaleliśmy przed koncertem i wróciłam do naturalnego koloru" - opisała gwiazda, prezentując nową fryzurę. "Jeszcze niedawno były do ramion. Tak wyglądają proste, zero doczepów, w końcu po moich eksperymentach odżyły" - dodała, prezentując obecny stan włosów. To prawda - Węgiel jako wokalistka często koncertuje i pokazuje się na ściankach, gdzie zawsze jest wystylizowana. To także odbija się na kondycji jej włosów.
Gwiazda nie szczędzi romantycznych wyznań na Instagramie. Z okazji rocznicy małżeństwa Węgiel pokusiła się o wpis nawiązujący do związku. "Pierwsza rocznica. Kocham cię mężu" - napisała. O ich bajkowym ślubie pisali wszyscy - Roxie pokazała się w długiej sukni z koronkowymi akcentami oraz welonem, który wyglądał w połączeniu z całością spektakularnie. Co pewien czas zakochani mówią o związku. Nieco więcej o tym, jak układa się parze dowiedzieliśmy się z wpisu jej męża. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą... z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - oznajmił Kevin Mglej, co wzruszyło fanów znanego duetu. Wiemy, że ważnym filarem związku tej dwójki jest wiara, dlatego też zakochani wzięli ślub kościelny.
