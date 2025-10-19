Gomez i Cruz zachwyciły na hollywoodzkiej gali, ale to Moore olśniła. Boska kreacja

Tegoroczna Gala Muzeum Akademii odbyła się 18 października w Los Angeles. W trakcie wydarzenia zbierano fundusze nie tylko na rozwój muzeum i organizację wystaw, ale również na inicjatywy edukacyjne oraz programy publiczne. Wręczono także wyróżnienia. Penelope Cruz otrzymała nagrodę Icon Award, która była docenieniem jej wkładu świat filmu. Walter Salles został wyróżniony nagrodą Luminary Award za swoje osiągnięcia artystyczne, a Bowen Yang, gwiazda programu "Saturday Night Live", otrzymał statuetkę Vantage Award. Bruce Springsteen otrzymał nagrodę Legacy Award. Gala przyciągnęła jak zwykle wiele gwiazd, które z dumą pozowały na czerwonym dywanie, a ich stylizacje przyciągały uwagę.

Selena Gomez zabrała męża. Demi Moore olśniła w sukni

Niedawno Selena Gomez przyciągnęła uwagę, gdy ogłosiła, że poślubiła swojego ukochanego, Benny'ego Blanco. Małżonkowie wspólnie wybrali się na Galę Muzeum Akademii. Gwiazda zachwyciła w długiej, czarnej sukni w stylu syrenki z wysadzanym kamieniami gorsetem. Gomez zarzuciła na siebie welurową marynarkę. Jeśli chodzi o dodatki, zdecydowanie wyróżniały się jej długie, diamentowe kolczyki. Aktorka zdecydowała się na wysokiego koka i ciemną szminkę. Wydarzenie uświetniła również Demi Moore, która zaprezentowała się w długiej, bordowej sukni z dwóch rodzajów materiałów, zdecydowanie skradła show. Gwiazda postawiła również na wyrazistą biżuterię - srebrną kolię z bordowymi kamieniami oraz pasujące do niej, długie kolczyki. Uwagę zwracała również Penelope Cruz w jasnej, eleganckiej sukni do ziemi z trenem.

Kim Kardashian w zaskakującej odsłonie. Jenna Ortega bardzo ufała kreacji

Kim Kardashian pojawiła się na czerwonym dywanie w nietypowej stylizacji. Choć jej beżowa sukienka wyglądała naprawdę dobrze, celebrytka postanowiła zaskoczyć, całkowicie zakrywając twarz materiałem. Jej szyję zdobił szeroki, srebrny naszyjnik ze szmaragdami, który zawijał się wokół jej szyi. Jenna Ortega, która jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia, postanowiła zaszaleć. Aktorka pojawiła się w sukience, której musiała... zaufać! Kreacja, która była owinięta wokół jej szyi, sprawiała, że jeden fałszywy ruch, a mogłaby odsłonić wiele. Brązowy dół był już spokojniejszy. Całość prezentowała się intrygująco.