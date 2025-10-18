18 października w Warszawie odbyła się premiera filmu "Noc w Zoo". To pełna przygód i świetnego humoru animacja o grupie zwariowanych zwierzaków. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych osób, m.in. Anna Wendzikowska, Marcela Leszczak, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Spójrzcie na ich stylizacje!

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zadali szyku. Leszczak postawiła na stylizację z pazurem

Magdalena Boczarska postawiła na casualową elegancję z nutą retro. Aktorka miała na sobie różowy sweter w romby z kołnierzykiem, który połączyła z białymi spodniami o prostym kroju. Stylizację uzupełniła srebrnymi szpilkami w szpic oraz niewielką, szarą torebką. Całość wyglądała lekko i świeżo. Aktorka świetnie wpasowała się w klimat wydarzenia. Z kolei Banasiuk wybrał nieco luźniejszy, ale równie stylowy zestaw. Aktor postawił na jasnoniebieską koszulę z podwiniętymi rękawami, pod którą założył biały podkoszulek. Stylizację uzupełnił szarymi spodniami z wysokim stanem. Do tego Banasiuk dobrał białe sneakersy, które dodały całości sportowego charakteru.

Zupełnie inną drogą poszła Marcela Leszczak. Celebrytka uderzyła w zdecydowanie ciemniejsze kolory. Miała na sobie dopasowany, czekoladowobrązowy kombinezon z głębokim dekoltem i pionowymi przeszyciami podkreślającymi sylwetkę. Na wierzch zarzuciła krótką, czarną, skórzaną kurtkę o lekko rockowym charakterze, która dodała całości pazura. Look uzupełniła elegancką torebką z monogramem Louis Vuitton oraz złotymi dodatkami - dużymi kolczykami-kołami i delikatnymi naszyjnikami. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

Anna Wendzikowska poszła w wygodę. Spójrzcie na jej buty!

Sporo uwagi na ściance przyciągała Anna Wendzikowska. Dziennikarka przybyła na premierę cała w beżu. Do luźnych, jasnych spodni dobrała ciepły, prążkowany sweter. Przed fotoreporterami pozowała w puchowej kurtce. Widać, że czuła się bardzo swobodnie w takim wydaniu. Zaskakującym wyborem okazały się buty. Wendzikowska wparowała na czerwony dywan w obuwiu, które przypominało domowe kapcie. Jej zdjęcia również znajdziecie w galerii.