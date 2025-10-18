28 lipca Klaudia El Dursi powitała na świecie córkę. Od tego momentu na jej profilu na Instagramie pojawia się mnóstwo postów i relacji z nowej codzienności. "Tak dużo miłości. Przepadłam, oszalałam, zwariowałam, nie ma mnie! Ja wiem, jestem monotematyczna. Mam nadzieję, że wybaczycie" - pisała niedawno. Ostatnio celebrytka znalazła chwilę wolnego czasu, by pochwalić się swoim obserwatorkom nowym zakupem - bordową, luźną koszulą. Niestety, ta nie do końca przypadła jej do gustu. Padły zaskakujące słowa.

Klaudia El Dursi pozuje przed lustrem. Takiego porównania nikt się nie spodziewał

Celebrytka wskoczyła w bordową koszulę o lekko oversize'owym kroju, zapinaną na guziki i delikatnie taliowaną w okolicy pasa. Do tego dobrała ciemne, proste jeansy, które nadały całości swobodnego, codziennego charakteru. Choć stylizacja wyglądała naprawdę dobrze, to El Dursi nie przypadła do gustu.

"To moje 1937377628 podejście do koszuli. Myślałam, że może kolor mnie przekona, ale nadal nie. Bardzo podobają mi się kobiety w koszulach, ale ja wyglądam jak Buka" - wypaliła. Na następnym kafelku wkleiła dla porównania stworzenie z książek o Muminkach. "Znajdź różnicę" - zażartowała. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Klaudia El Dursi rodziła w pełnym makijażu. Teraz się tłumaczy

Kilka miesięcy po porodzie była prowadząca "Hotel Paradise" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z porodówki. El Dursi miała na sobie pełny makijaż, co wyraźnie zaskoczyło część jej obserwatorek. Niedawno celebrytka postanowiła odnieść się do całego zamieszania. "Mój wygląd podczas porodu był głośno komentowany... Nie do końca wiem dlaczego. Kobiety zazwyczaj chodzą w makijażu - a już szczególnie na te ważne momenty w życiu. Make-up sprawia, że czujemy się lepiej. Jesteśmy bardziej pewne siebie, silniejsze. Tak też chciałam się czuć podczas porodu. Chciałam czuć się dobrze, pewna siebie i silna. Przy porodzie naturalnym wszystkie chwyty dozwolone. Ja postanowiłam dobrze wyglądać i nie rozmazać sobie makijażu przed urodzeniem. Udało się" - tłumaczyła.