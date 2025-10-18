W piątkowy wieczór, 17 października, w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia istnienia kanału Polsat Sport. Wydarzenie było nie tylko okazją do świętowania, ale również sentymentalną podróżą do początków tej wyjątkowej stacji, która przez lata relacjonowała najważniejsze wydarzenia sportowe w kraju i na świecie. Na jubileuszowym evencie pojawiło się wiele znanych twarzy związanych z telewizją oraz sportem, które przez lata współpracowały ze stacją lub były jej częścią. Jak wypadły na ściance?

25-lecie Polsat Sport. Dorota Gawryluk postawiła na klasyczną czerwień, Karolina Szostak w półprzezroczystej kreacji

Galę poprowadzili Aleksandra Szutenberg i Jerzy Milewski, a muzyczną oprawę zapewnił zespół Sound'n'Grace. Podczas uroczystości wspominano początki stacji i uhonorowano osoby, które są związane z Polsat Sport od samego początku, m.in.: Józefa Birkę, Tomasza Swędrowskiego, Karolinę Szostak, Krzysztofa Wanio, Andrzeja Janisza, Pawła Wójcika, Piotra Pykela, Romana Kołtonia, Andrzeja Naraskę, Tomasza Tomaszewskiego, Adama Romańskiego i Mariana Kmitę. Nie zabrakło również znanych sportowców i przedstawicieli związków sportowych, takich jak: Sebastian Świderski, Łukasz Koszarek i Sławomir Szmal. Wśród gości pojawili się także m.in.: Andrzej Supron, Piotr Gruszka, Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona, Przemysław Saleta, Paulina Chylewska, Maciej Rock i Dorota Gawryluk.

Jak zaprezentowały się gwiazdy? Dorota Gawryluk pojawiła się w eleganckiej czerwonej sukni, którą zestawiła z czarnymi butami na masywnym obcasie. Jej stylizacja była klasyczna, ale przyciągała wzrok swoją wyrazistością. Karolina Szostak, znana ze swojego wyczucia mody, również przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Tym razem postawiła na półprzezroczystą sukienkę, którą zestawiła z luźną, oversize'ową marynarką, dodając stylizacji nowoczesnego charakteru. Stylizacje z gali 25-lecia Polsat Sport zobaczysz w naszej galerii:

25-lecie Polsat Sport. Zofia Zborowska w zmysłowej czerni, Andrzej Wrona w klasyce

Nie sposób było przejść obojętnie także obok Zofii Zborowskiej i jej męża, siatkarza Andrzeja Wrony. Aktorka zapozowała na ściance w długiej czarnej sukni z efektownym rozcięciem i marszczeniem, a całość uzupełniła szpilkami w zwierzęcy wzór oraz stylową kopertówką. Andrzej postawił na klasykę i na 25-leciu Polsat Sport pojawił się w eleganckim czarnym smokingu. Klasa.