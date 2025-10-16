Gala French Touch została zorganizowana 16 października 2025 roku i w tegorocznej edycji miała podwójne przesłanie. Chodzi nie tylko o celebrowanie polskich i francuskich tradycji, ale także przypominaniu o Różowym Październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi. Tego wieczoru w warszawskim teatrze nie zabrakło prezenterów, gwiazd muzyki i innych sław.

Anna Kalczyńska gra nogą. Natasza Urbańska odważnie

Tego wieczoru mogliśmy posłuchać wokalu Nataszy Urbańskiej, która pojawiła się w teatrze w białej sukience z siatki, dekoltem i dużym rozcięciem. Do tego sandały na szpilce i pofalowane włosy. Co ciekawe, na scenie wokalistka występowała w innych kreacjach - miała na sobie futro i różowy garnitur. Współprowadząca wieczoru, czyli Anna Kalczyńska, olśniła w w czarnej sukni z wycięciem na nogę i asymetryczną górą. Wyszło szykownie i kobieco. Ciekawą stylizację miała na sobie także Odeta Moro, która pokazała się w czarnej, skórzanej sukience oraz bijących po ochach zielonych butach, które były niebanalnym przełamaniem kreacji.

Kinga Zawodnik olśniła na zielono. Tak wygląda po metamorfozie

Influencerka, która otwarcie mówiła o walce z nadprogramowymi kilogramami oraz operacji bariatrycznej, co pewien czas pokazuje się na warszawskich salonach. Tym razem postawiła na cekinową suknię do ziemi, wykonaną w zielonym kolorze. Zawodnik nadal motywuje obserwatorów do działania i walczenia o zdrowie. Na jej Instagramie nie brakuje szczerych wyznań i podsumowań etapów przemiany. - Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam, no tak, taka prawda. Nie zwracałam uwagi na to, co jem, a jak zaczęłam zwracać, albo jak zaczęłam ćwiczyć, to było to takie, wiecie, na chwilę. [...] Jak ja się mogłam dopuścić do takiego stanu? - mówiła na jednym z nagrań na swoim profilu.