Nicole Scherzinger cudem weszła na scenę. Wszystko przez jej kreację

Nicole Scherzinger zyskała światową popularność jako członkini The Pussycat Dolls. Solowa kariera amerykańskiej wokalistki nie poszła jednak tak dobrze, jak zakładała wokalistka. Po długiej przerwie Scherzinger zdecydowała się jednak wrócić do koncertowania, a 6 października odbył się jej pierwszy od 13 lat występ w Wielkiej Brytanii. Scherzinger pokazała zakulisowe nagranie z koncertu w Royal Albert Hall, na którym widać, jak walczy ze zbyt ciężką kreacją.

Nicole Scherzinger zaszalała ze stylizacją. Sama potwierdza, że przegięła

Nicole Scherzinger postawiła tego wieczoru na połyskującą kreacją do samej ziemi z rozcięciem na tyle. Suknia została utrzymana w dwóch kolorach - czarnym i srebrnym. Chodzenie w niej po schodach nie należało do najłatwiejszych zadań, co Scherzinger udokumentowała na Instagramie. Musiała trzymać się poręczy i bardzo dokładnie stawiać kroki, aby nie uszkodzić sukni. "Ja vs. 13 kilo kreacji i schody" - opisała wokalistka. Co na to jej fani? "I nadal wyjątkowo elegancko!", "Wspaniała sukienka", "Couture testuje twoją cierpliwość" - czytamy komentarze. Większość internautów jest rozbawiona filmikiem gwiazdy. Pomimo przeszkód dała finalnie radę pojawić się na scenie.

Nicole Scherzinger ma masę fanów z Polski. Do tego grona należy syn topowej celebrytki

Wokal Nicole Scherzinger jest znany fanom na całym świecie. Jest w tym gronie również syn Małgorzaty Rozenek-Majdan, który miał okazję poznać piosenkarkę. W lipcu 2024 roku wspominaliśmy o urodzinach biznesmena na Lazurowym Wybrzeżu, na które wybrała się żona Radosława Majdana z rodziną. Podczas imprezy nie zabrakło drogich atrakcji, kreacji prosto od projektanta i łakoci. Jednym z głównych punktów wydarzenia był prywatny występ wokalistki The Pussycat Dolls, do którego dołączył się w pewnym momencie Tadeusz Rozenek. Jego mama pękała z zachwytu. - I wtedy na scenę wszedł Tadeusz i zaśpiewał z Nicole Scherzinger - podsumowała na Instagramie, publikując nagrania. Goście bawili się na bajecznych urodzinach do białego rana. Cała impreza została zorganizowana w Palais Bulles Villa Pierre Cardin.