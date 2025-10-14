14 października 2025 roku zorganizowano galę, podczas której kolejny rok z rzędu wyróżnia się znane kobiety z sukcesami w aż 11 kategoriach. Przedstawicielki silnych marek osobistych w Polsce pokazały się na czerwonym dywanie w eleganckich i niebanalnych kreacjach. Które z nich wyróżniały się najbardziej? Zobaczcie sami.

Anita Sokołowska podkreśliła sylwetkę. Obok Mery Spolsky bardzo odważnie

Anita Sokołowska postawiła na długą kreację z odkrytymi plecami i kołnierzem ozdobionym materiałową różą. Do tego fale i lekki makijaż - po raz kolejny aktorka pokazała grację na salonach. Mery Spolsky z kolei postawił na mocny look w estradowym stylu - do szerokich spodni dobrała czarny top z siatki, pod którym widniały naklejki w kształcie serc. Do tego czerwone dodatki w postaci szpilek i torebki - wokalistka uzyskała bardzo charakterystyczną stylizację. Izabela Janachowska wybrała tego wieczoru klasyczną czerń - pojawiła się w sukience midi z koronką. Do tego szpilki ze srebrnym akcentem i włosy zaczesane do tyłu. Wszystkie kreacje znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Izabela Janachowska stylizuje również pierwszą damę

Po raz kolejny zobaczyliśmy Janachowską w klasycznej, eleganckiej stylizacji. W podobnym stylu pomaga ubierać się Marcie Nawrockiej, która często stawia na klasykę, a także kolorowe komplety i aktualne trendy. - To dla mnie ogromny zaszczyt, że pierwsza dama po raz kolejny wybrała stylizację mojego projektu. Każda taka decyzja to ogromne wyróżnienie. Cieszę się również, że stylizacje pani prezydentowej są tak pozytywnie oceniane przez ekspertów. To pokazuje, że polska moda może z dumą prezentować się na arenie międzynarodowej - z godnością, wyczuciem i nowoczesną elegancją - tak o współpracy z pierwszą damą mówiła Janachowska w rozmowie z "Faktem". Jaka jest prywatnie Nawrocka? - Bardzo ciepła, wspierająca inne kobiety, bezpośrednia. No i też na takiej płaszczyźnie mama-mama bardzo mocno się dogadywałyśmy - zdradziła z kolei Janachowska w programie "Mówię wam".