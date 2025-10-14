Stylizacje pierwszych dam od zawsze budzą mnóstwo emocji. Za jedną z najlepiej ubranych uchodziła Jolanta Kwaśniewska. Sporo komplementów zdobywała też Agata Duda. Podobnie jest w przypadku Marty Nawrockiej, która zdaniem wielu wnosi do Pałacu Prezydenckiego powiew świeżości, elegancji i nowoczesnego stylu. Pierwsza dama lubi eksperymentować z garniturami i garsonkami. Ostatnio uwagę przykuło jednak coś zupełnie innego - biżuteria. Nawrocka oprócz klasycznych kolczyków nosi tzw. tragus, kolczyk znajdujący się na skrawku ucha. Co o takim pomyśle uważa ekspertka?

Marta Nawrocka pozwoliła sobie na "swego rodzaju ekstrawagancje"

W rozmowie z Plejadą Aleksandra Pakuła, ekspertka od wizerunku, podzieliła się zaskakującymi przemyśleniami na temat większej liczby kolczyków. - Te najbardziej popularne znajdują się w płatku ucha, a za najbardziej eleganckie uznaje się noszenie jednocześnie tylko jednego kolczyka w każdym uchu. Noszenie większej liczby kolczyków lub kolczyki w innych miejscach ucha to już swego rodzaju ekstrawagancja - tłumaczyła, dodając, że rola pierwszej damy jest tymczasowa i Marta Nawrocka z pewnością w przeszłości nie brała pod uwagę tego, że znajdzie się w Pałacu Prezydenckim. - Kolczyk pojawił się tam zapewne wiele lat temu i już został, prawdopodobnie, polubiony przez Martę Nawrocką. Elegancki wygląd ocenia się przez pryzmat całości. Pierwsza dama nie daje nam powodów do wstydu - zawsze wygląda stosownie, jej zachowanie też nie budzi wątpliwości - podsumowała ekspertka.

Marta Nawrocka pokazała "sekretne" pomieszczenie w Pałacu Prezydenckim. To tutaj przechowuje swoje skarby

Pierwsza dama spotyka się z ogromną życzliwością wśród ludzi, z którymi rozmawia. Nierzadko dostaje od nich drobne upominki - kartki, laurki, obrazy. Okazuje się, że w Pałacu Prezydenckim jest specjalne miejsce na takie podarunki. Na nagraniu zamieszczonym 7 października Nawrocka pokazała całą ścianę, na której wiszą pamiątki od wielbicieli. "W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy wasze upominki i pamiątki - symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla was" - pisała.