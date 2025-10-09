W czwartek, 9 października, wieczorem w Warszawie odbył się event zorganizowanego przez popularną markę kosmetyczną, który przyciągnął tłum znanych twarzy show-biznesu. Na wydarzeniu nie zabrakło takich gwiazd, jak Sylwia Bomba, Natalia Siwiec czy Eliza Trybała. Która z nich zrobiła największe wrażenie?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek zarabia na wizerunku dziecka w mediach. Co na to Trybała?

Natalia Siwiec, Maja Hyży i Sylwia Bomba zadały szyku na evencie marki beauty

Oprócz wspomnianej trójki, na imprezie pojawiły się także inne znane osoby - między innymi Maja Hyży, Patrycja Wieja oraz Karolina Woźniak. Niektóre celebrytki wyróżniły się wyborem nietypowych stylizacji. Natalia Siwiec zaprezentowała się w asymetrycznej czerwonej sukience z odsłoniętymi plecami. Do tego dobrała czarne rajstopy oraz kopertówkę i buty na obcasie w tym samym kolorze. Podobnie jak Siwiec, na elegancki look postawiła również Sylwia Bomba. Na ściance zapozowała w czarnej sukience-marynarce, a całość uzupełniły szpilki z kokardkami w tym samym kolorze. W czerni pokazała się także Maja Hyży. Celebrytka włożyła długą czarną plisowaną suknię z golfem i wycięciami. Poza wspomnianymi celebrytkami na wydarzeniu nie zabrakło również Elizy Trybały, Edyty Folwarskiej i Małgorzaty Opczowskiej, których zdjęcia również zobaczycie w naszej galerii. Która z pań wypadła najlepiej i zadała szyku tego wieczoru? Oceńcie sami w naszej sondzie poniżej.

Natalia Siwiec, Maja Hyży i Sylwia Bomba zadały szyku na evencie marki beauty Otwórz galerię

"Good Luck Guys 2". Karolina Pisarek, Piotr Mróz i inni błyszczeli na ściance

Nie tylko eventy beauty przyciągają gwiazdy w zaskakujących stylizacjach. Kolejną okazją do zaprezentowania się w blasku fleszy była premiera drugiego sezonu programu "Good Luck Guys", która odbyła się 2 września. Na czerwonym dywanie pojawiły się znajome twarze - Karolina Pisarek, która przybyła z mężem, zachwyciła w sportowo-eleganckim zestawie z odsłoniętym brzuchem. Jej look idealnie łączył wygodę z klasą. Piotr Mróz postawił na ponadczasową klasykę, wybierając czarną koszulę i spodnie, czym udowodnił, że prostota potrafi robić największe wrażenie. Kogo jeszcze mogliśmy zobaczyć? O tym przeczytacie TUTAJ.