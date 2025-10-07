Na wydarzeniu zorganizowanym przez markę kosmetyczną Make My Dream Cosmetics pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Gwiazdy zaprezentowały się w stylowych, a jednocześnie dopracowanych kreacjach. Na ściance nie zabrakło zarówno klasycznej elegancji, jak i modowego luzu.

Karolina Pisarek, Maffashion i Grażyna Szapołowska postawiły na naturalne piękno. Gwiazdy zachwyciły na evencie marki kosmetycznej

Jedną z największych gwiazd eventu była Karolina Pisarek, która zachwyciła swoim wyczuciem stylu. Modelka postawiła na długi, czarny płaszcz w towarzystwie klasycznego, ciemnego golfu. Całość uzupełniła szpilkami ozdobionymi ćwiekami, które nadały stylizacji odrobinę rockowego charakteru. Jej naturalny makijaż subtelnie podkreślił urodę, wpisując się w aktualne trendy minimalistycznego glamouru. Na płaszcz zdecydowała się także Maffashion, jednak w znacznie jaśniejszym odcieniu. Pod spód założyła czarną bluzkę, a na głowie postawiła na eleganckie upięcie. Influencerka, podobnie jak Karolina, wybrała delikatny, naturalny makijaż, dzięki czemu całość prezentowała się świeżo i nowocześnie. Z modowego trendu płaszczy wyłamała się Grażyna Szapołowska, która zaprezentowała się w luźnym bordowym swetrze. Aktorka udowodniła, że komfort i styl mogą iść w parze, a głęboki odcień bordo podkreślił jej urodę i dodał klasy.

Maria Konarowska, Ewa Olczak-Dziadolka, Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak połączyli klasykę z luzem. Tak zaprezentowali się na wydarzeniu marki kosmetycznej

Na wydarzeniu nie zabrakło Ewy Olczak-Dziadolki. Kosmetolog gwiazd zachwyciła eleganckim kremowym garniturem, spod którego delikatnie wystawała satynowa bluzka. Stylizacja utrzymana w jasnych tonacjach idealnie współgrała z charakterem wydarzenia - kobiecością i naturalnością. Nie sposób było nie zwrócić uwagi na Marię Konarowską, która również wybrała ciemny płaszcz, ale tym razem wiązany w pasie. Dzięki temu zabiegowi aktorka świetnie podkreśliła talię. Całość uzupełniła czarną skórzaną torebką i jasnym kapeluszem, który przełamał mroczny ton stylizacji, dodając jej lekkości. Wśród gości nie zabrakło także panów. Jacek Jelonek, jak wielu gości wydarzenia, także zaprezentował się w płaszczu, który połączył z eleganckim swetrem i prostymi jeansami, tworząc zestaw z klasą, ale bez przesadnej formalności. Towarzyszył mu Oliwer Kubiak, który zdecydował się na połączenie klasyki z nutą luzu. Zestawił ze sobą jasny sweter, garniturowe spodnie i brązową skórzaną kurtkę. Która stylizacja była najlepsza? Odpowiedz w naszej ankiecie.

