Quebonafide z ukochaną na premierze filmu o Szczęsnym. To rzadki widok!

Warszawska premiera filmu dokumentalnego o Wojciechu Szczęsnym przyciągnęła wielu celebrytów. Na ściance do zdjęć pozowali m.in. Wojciech Szczęsny z Mariną, Roxie Węgiel, Karolina Pisarek z mężem i Jan Dąbrowski z Sylwią Przybysz. Fotografowie uchwycili także Quebonafide z ukochaną. Popularny raper jest związany z aktorką znaną z serialu "1670", Martyną Byczkowską.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina mówi o życiu w Barcelonie. Wspomina o plusach i minusach

Quebonafide z partnerką na premierze "Szczęsnego". Nie pozowali do zdjęć na ściance

To naprawdę rzadki widok, ponieważ Quebonafide z partnerką raczej nie bywają na eventach. Tym razem też nie zdecydowali się, żeby zapozować na ściance, ale fotografom i tak udało się im zrobić wspólne zdjęcia i odnotować obecność na premierze "Szczęsnego". Quebonafide i Martyna Byczkowska byli w doskonałych nastrojach, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Co ciekawe, w czerwcu tego roku Wojciech Szczęsny z żoną zostali zaproszeni na jeden z pożegnalnych koncertów Quebonafide. Szczęsny koncert widział z loży VIP na Stadionie Narodowym. Później narzekał, że nagłośnienie w tym miejscu pozostawiało wiele do życzenia. - Koncert super, niestety nagłośnienie na lożach nie było rewelacyjne, więc wolałbym być tam na dole, ale to też mogłoby nie być takim idealnym rozwiązaniem - mówił Szczęsny w rozmowie z kanałem "Foot Track".

Quebonafide ma wizję przyszłości z Martyną Byczkowską. "Widzę dzieciaczki na pewno"

Doniesienia o związku Quebonafide z Martyną Byczkowską pojawiały się w mediach w połowie 2024 roku. Aktorka zaangażowała się w pracę nad musicalem opowiadającym o życiu rapera. W tym roku, w rozmowie z Kanałem Zero, Quebonafide przyznał, że widzi w partnerce swoją przyszłą małżonkę. Wspomniał o wizji spokojnej starości, z dala od medialnego zgiełku, a także o wspólnych dzieciach i psie. -Bardzo spokojnie. Na pewno nie jako osoba publiczna, która przez sześćdziesiąt lat epatuje sobą. (...) Widzę dzieciaczki na pewno, mamy nowego, pięknego psa z Martyną i myślę, że to będzie moja małżonka, takie mam przeczucie. I że z nią będziemy sobie budowali coś fajnego - powiedział Quebonafide.